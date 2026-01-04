生擒馬杜羅不僅為緝毒！ 專家揭6大內幕：川普1關鍵重擊中國拉美布局

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美媒《Axios》分析指出，美軍特種部隊於3日凌晨生擒委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)，此舉是美方自去年8月祭出5000萬美元(約新台幣15億6870萬元)懸賞金後的戰略收網。雖然華府公開稱是「反毒」，但多項證據顯示，川普政府私下早已鎖定重整南美秩序，並具備6個不得不出手的核心動機。

對抗公敵與毒梟 鎖定販運網絡

第一，馬杜羅被白宮視為西半球「頭號公敵」，與古巴、尼加拉瓜並列為「社會主義軸心」，生擒他是為了掃除敵對意識形態。第二，美方指控委國政府支持跨國黑幫「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)，並蓄意將其成員送入美國境內威脅國安。雖然情資顯示馬杜羅並非完全控制該組織，但這已成為美方逮捕的首要法律依據。

奪回石油與移民 解決內政壓力

第三，石油是此次行動最實質的經濟誘因。川普多次主張委國「竊取」美商設備，他3日明確表示美軍將協助修復基礎設施，並以石油收益補償受損的美國公司。第四，嚴峻的移民問題已演變為美國內政沉重負擔。過去10年約有800萬委國人逃離家園，形成西半球近代最大的移民潮，這讓主打邊境管制的川普政府決心從源頭解決動盪。

截斷金援與外力 重擊中國布局

第五，黃金儲備是馬杜洛規避制裁的命脈。據分析指出，該政權長期利用龐大黃金換取武器與現金，生擒首腦旨在徹底斷絕其非法金融鏈。第六，也是最重要的地緣角力，即重擊中國在拉美的影響力。中國是委國石油最大買家，也是馬杜羅最穩定的經濟後盾，並結合伊朗與俄羅斯在此區形成抗美陣線。支持者認為，生擒馬杜羅能強勢警告北京：莫在美國「後院」挑釁。

川普3日重申，美國將直接「管理」委內瑞拉，直到達成「適當的過渡」。《Axios》分析總結認為，這項6大動機交織的布局，顯示美方正透過強硬實力重構南美戰略版圖，以此促使中國等境外勢力撤出拉美，重新確立美方在西半球的絕對主導權。

