生日「能請假一定請」他好奇：有人跟我一樣？大票上班族全點頭

你會為了生日請假嗎？不少上班族將生日視為重要的日子，希望能保留完整的時間給自己，因此會選在生日當天請假，有網友也好奇其他網友的想法，掀起網友討論。

有網友在論壇Threads發文，透露在生日當天，只要公司可以請假，自己就一定會選擇請假，對此原PO也忍不住好奇其他網友的想法，「有上班族跟我一樣嗎？」

貼文一出，大票網友全點頭「請！這把年紀生日已經不會期待什麼好事發生，但至少不要有壞事影響心情～不上班基本上就可以避免90%以上的壞事發生...」、「我是最近才知道同事們生日那天都會請假，還說『生日那天還要上班太可憐了吧』」、「是生日一定會請假，沒有一次有上班的」、「當然要放啊，然後選個有當日壽星優惠的餐廳或活動慶祝一下」、「會，請特休，當年當廚工，生日當天菜梯壞掉，餐用扛的累炸，之後生日當天就請假！」

「會啊，不想變成苦難日」、「絕對放，一年只放一天假，生日那一天，天塌下來也不能動」、「能請就請…」、「我會，然後睡到中午去吃個什麼特別的」、「我的兩天特休，一天用在自己，一天用給陪另一半生日。原因是壽星當天吃飯有折扣」、「我會，不想生日還上班」、「年度公休」、「我會啊，生日就想讓自己休假放鬆，不管有沒有安排，那一天就是想放假讓自己耍廢」。

也有網友分享不同看法「一定休假，不想生日當天遇到工作的鳥事。但也遇過很愛生日進公司的，喜歡大家幫他們慶生說生日快樂，公司也會安排蛋糕那些」、「過了35歲就不會再在生日這天請假了，哈哈哈」。

撰稿：吳怡萱






