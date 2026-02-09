生日假遭無預警暫緩實施 台鐵產工赴交通部抗議

台鐵產業工會代表10多人，9日上午前往交通部大門前譴責交通部不惜毀壞勞資關係，阻止員工待遇提升，因為去年底台鐵企業工會發布訊息指出，公司與台鐵企業工會在團體協約決議，預計在2026年1月實施「生日假」，但沒想到台鐵卻發函表示，因行政程序未完備且影響層面甚鉅，暫緩實施，對此台鐵產業工會質疑是上層單位交通部出手阻撓，讓台鐵公司涉嫌不誠信協商，嚴重打擊1.5萬多名台鐵員工對公司的信心。

台鐵產業工會理事長曹嘉君表示，「是不是交通部又有施壓？如果你對於台鐵公司的任何津貼待遇都這樣伸手的話，我們也會擔心交通部旗下的其他國營事業，是不是也會遇到同樣的狀況。」

另外，台鐵產業工會也批評，台鐵董事會早在2024年通過車長自主備勤津貼調升案，以及2025年通過主管加給調升、發放工程獎金等案件，但目前都仍在行政院延宕半年到2年，員工遲遲等不到任何待遇改善。

台鐵產業工會監事謝宗翰提及，「又要馬兒好，又要馬兒不吃草的心態，會嚴重消磨第一線員工的熱情。」

交通部人事處科長傅嘉瑜回應，「原則上我們就是帶回去，研議之後就是會再做進一步研議。」

台鐵產業工會不滿意交通部代表的回應，呼籲交通部要正視台鐵員工薪資待遇結構性問題，否則台鐵人才招募出現警訊，連帶影響台灣鐵路運輸安全，並強調農曆春節過後不排除發動全國性的抗議行動。