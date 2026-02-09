生日假遭阻 台鐵產工槓交通部

台鐵產業工會不滿交通部及台鐵公司在員工福利上反悔，原定今年開始的「生日假」暫緩實施，另車長自主備勤津貼調升、主管加給調升、通過發放工程獎金等，目前都仍延宕，產工成員昨赴交通部抗議。台鐵公司僅回應，將持續與工會溝通討論。

台鐵企業工會去年底發布訊息，稱公司與企工於團體協約會議決議，將預計在115年1月實施「生日假」。但訊息釋出後，台鐵公司又發函表示，因「行政程序未完備且影響層面甚鉅，爰暫緩實施」。

產業工會批這是相當罕見在雙方有決議後公司反悔的情形，甚至涉嫌不誠信協商，嚴重打擊員工對公司信心。產工指出，台鐵將「生日假」呈報交通部後，其他事業單位有意跟進，交通部因而不惜要求台鐵公司毀壞勞資關係，也要停止實施。

廣告 廣告

台鐵產業工會理事長曹嘉君也抗議，台鐵董事會已通過車長自主備勤津貼調升案、主管加給調升、通過發放工程獎金等案，目前都在延宕中，員工遲遲等不到任何待遇改善與前進，只看到生日假承諾跳票、相關津貼與加給延宕，交通部及台鐵繼續消磨員工的熱情與信心，今年新進人員招考延期已是警訊。

交通部昨派員欲接陳情書，但被產工以層級太低為由拒絕，對工會指是交通部要求台鐵暫停相關福利措施，交通部則無回應，由台鐵說明。台鐵公司回應，有關生日假一節，將持續與企業工會溝通討論，努力推動增進員工福利措施。另近年已調整搶修獎金、夜點費等，精進員工待遇與福利。

台鐵企業工會理事長童世哲說明，生日假仍會實施，目前因行政程序未完備才暫緩實施，目前仍持續處理中。