生日入帳發票中獎500元 網友誤認郵局贈生日禮金

一名女網友日前在生日當天收到中華郵政的祝福訊息，緊接著又收到500元入帳通知，讓她興奮地以為郵局會在民眾生日時發放禮金。不過查看帳戶明細後才發現，原來是統一發票中獎的獎金入帳，這場美麗的誤會也吸引2.8萬人為她按讚。

一名女網友日前在生日當天收到中華郵政的祝福訊息，緊接著又收到500元入帳通知，讓她興奮地以為郵局會在民眾生日時發放禮金。（示意圖/中天新聞）

該名女網友在社群平台《Threads》分享手機截圖，顯示12月8日清晨先收到郵政訊息「在這最特別的日子裡，獻上我們最誠摯的祝福，祝您生日快樂」，隨後又收到帳戶入帳500元的通知。她驚喜地表示：「原來中華郵政生日會發錢喔！」

貼文一出立刻引來大批網友回應，有人開玩笑說「今年26歲，郵局欠我13000」、「看來郵局把我的生日忘了」、「打開留言前，以為樓主在開玩笑。打開留言後，原來樓主是認真的」、「超好笑，我早上起來也想說為什麼中華郵政要送我錢」。

原PO後來在留言中公布真相，原來這500元是發票中獎的錢。（圖/翻攝自Threads）

原PO後來在留言中公布真相，原來這500元是發票中獎的錢。另有網友說明「原本6號轉帳雲端中獎，但6號（週六）公家見紅休，所以延後到8號，我的4200元終於入帳了」。

雖然中華郵政並未發放生日禮金，但有網友分享其他銀行確實有類似服務，提到「永豐銀行數位帳號真的生日會發錢」，壽星會收到1美元的生日禮金。

