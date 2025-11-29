生日前夕挑戰百K！邱建富電輔車中途「罷工」 一句話祝福自己

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天11月29日，也是爭取民進黨明年縣長提名人選的前彰化市長邱建富的65歲生日，他在生日前夕才剛完成一場百公里單車騎郵造勢活動，原本規劃用電輔車輕鬆完成路程，卻在半途電力耗盡，只能靠雙腳硬踩，把行程後段騎完。他說，這趟騎下來最大的感想，「人生重要的路，最後還是得自己踩！」

邱建富說，這次百公里行程一路從鹿港騎往多個鄉鎮，最終到他的故鄉二林，沿途不少支持者揮手加油，讓他備感溫暖。不過，他也不忘自嘲，電輔車騎到半路竟「罷工」這個插曲剛好提醒自己，面對未來挑戰，不論政治路或人生路，都得一步一腳印。

值得一提的是，邱建富的生日、活動日期與多項巧合都湊在「1129」這個流量密碼。他說，母校國立嘉義農專的校慶就在11月29日、彰化重要醫療機構彰化基督教醫院也是在1896年11月29日創立。2014年11月29日的地方選舉中，他順利連任市長，成為民進黨在中部四縣市中，罕見成功完成連任的地方首長。明(2026)年縣市長選舉投票日在11月28日，比11月29日提前一天，不過，站在今天向前看，剛好成為明年大選倒數一年的起點。

今年的1129，他選擇以「騎郵巡迴」紀念並說，自從投入民進黨明年彰化縣長提名角逐後，每一天都像在接受考驗，而百公里騎乘雖然會累、也會遇上突發狀況，但只要方向正確，就要繼續往前騎。

邱建富長期深耕地方，曾任彰化市長、彰化縣議員，也擔任過民進黨彰化縣黨部主委。

