生日前夕變忌日！基隆黑幫頭部中彈亡 友曝：他最近情緒低落

基隆一名疑有黑道背景的40歲李姓男子，昨（23日）晚間疑在住家廁所舉槍自戕，送醫後不治，今天剛好是他的生日，前1天卻變成忌日，朋友也透露他最近情緒很低落，是否因此尋短還要調查。

死者生前模樣。 （圖／翻攝李男臉書）

回顧全案，基隆市消防局在昨天晚間7點左右獲報，指有人困在廁所內，消防人員破門後發現李男倒臥在內昏迷不醒，頭部有5公分的傷口，立即將他送往基隆長庚醫院急救，但因頭部重創最終仍是回天乏術。

李男被送醫後，大批黑衣人趕到急診室探視。（圖／翻攝畫面）

而據了解李男疑有幫派背景，近期曾傳訊給朋友們及一對兒女，字裡行間看得出情緒明顯低落，原因不明，收到訊息的2位友人越想越不對，昨晚緊急趕去他的住處關心，卻發現廁所門反鎖，連忙報案請消防隊協助破門，因此發現這樁慘事。

李男當下被發現倒臥在廁所時，太陽穴鮮血直流，身邊還放著1把手槍及10多發子彈，被緊急送醫後，急診室外還迅速聚集了2、30名黑衣人關切，讓現場氣氛相當肅殺，警方目前已暫時封鎖李男的住家，並請報案的2名李男友人到派出所作筆錄，並通報基隆地檢署。檢方表示今（24）日將會同法醫前往相驗釐清死因。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

