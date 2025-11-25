生日前遇害！ 苗栗6旬獨居男陳屍家中 2嫌落網

中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗市一名獨居男子，被居服員發現倒臥住家內死亡，頭部有不明撕裂傷，起初以為是不慎跌倒，撞擊頭部而亡，但警方調閱監視器，發現事發兩天前，有2名可疑男子，進入過死者家，離去後就沒看到死者再出門！警方今天循線逮到2人，落網當天，恰巧就是死者生日！

住宅周圍，拉起黃色封鎖線，因為傳出有命案發生。24日上午，苗栗市一名67歲的獨居鄭姓男子，被社服人員發現，倒在家中，已經沒有呼吸心跳。

根據了解，死者未婚、沒有小孩，一人獨居在雙親留下的房子，起初以為，是不慎跌倒未及時治療，才發生憾事，但經過採證，他的頸部及眼部有不明挫傷、瘀青，調閱監視器影像，更是發現，事發兩天前，也就是22日下午，有2名男子曾進入死者住家，而他們離開後，死者就再也沒有出門。

2名嫌犯分別是，有竊盜、公共危險前科的42歲謝姓男子，及有毒品、詐欺前科的27歲蕭姓男子，兩人居無定所，經常到死者家中，聊天喝酒，但事發當天，疑似黃湯下肚，失控起衝突，才造成不可挽回的悲劇，





疑似酒後演變全武行，生日前夕，一人魂斷在老房子中，兩名嫌犯交待不清，責任互推給對方，被依強盜殺人罪嫌，移送偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

