生日在醫院過！安聖基昏迷4天「長子急返韓」 最新病況曝

南韓「國民影帝」安聖基在去（2025）年12月30日突發意外，在家中吃東西時，食物卡在喉嚨導致休克，進行心肺復甦後緊急送往醫院，住進加護病房至今已4天，目前尚未恢復意識，昨（1）日恰好是他的生日，也只能在病房度過，令外界擔心不已。

綜合韓媒報導，安聖基在心臟驟停倒下後，目前正在加護病房接受治療，雖然已經恢復心跳，但仍處於昏迷的狀態，病情依舊相當危急。安聖基在美國的長子得知消息後，也緊急返韓，預計今（2）日就會抵達。

事實上，安聖基在2019年診斷出罹患血癌，治療後一度被判定痊癒，直到後續檢查又發現復發，沒想到又發生意外，所屬經紀公司「Artist Company」則在上月31日發出聲明表示，安聖基因突發健康狀況緊急送醫，目前正接受治療中，也懇請外界給予家屬空間，若有後續消息，將會透過官方管道公布。



