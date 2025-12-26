生日大餐首選！台中DEG度韓國燒肉，專業代烤，當日壽星9折再送和牛，質感裝潢超適合約會

好一陣子沒有吃韓式燒肉，趁著小吠生日這天選定這家網路評價很不錯的▸DEG 度韓國燒肉概念◂當生日大餐，如果是生日當天壽星來用餐的話除了打九折還會送一盤和牛，很讚！

DEG度店面外觀是簡潔的白色系，搭配藝術字體LOGO設計很韓風耶！

內部用餐環境走木質深色系，就感覺比較沉穩一些；這天平日中午前來用餐只有我們和另一組客人，有一種不小心包場的感覺啊。

裡頭也有熟成牛肉可以讓客戶預訂的樣子。

以下放上我們當天用餐的『最大公約數』套餐內容，DEG度的其餘菜單請參考inline下方菜單資訊哦！

我們點的餐點內容如下！生日當天壽星打九折，等於直接減免服務費。

點餐後話不多說服務人員先上了九樣小菜，都可以無限續哦！不過份量真的太多，我們只續了其中一份馬鈴薯泥脆片，口感綿密之外還吃得到水梨～

服務人員說小菜中的這道生魷魚是新的，之前在首爾也有吃過類似口感。

用來包肉的生菜就沒有無限續囉，右邊的是我們選擇的烤食蔬內容，以菇類和櫛瓜為主。

烤好之後沒有調味，要沾醬汁比較有味道。

用來沾肉的醬汁有加洋蔥絲解膩，口味甜甜的～

越光米飯煮得粒粒分明，搭配肉品很適合大口扒飯！

飲品點了紅茶和烏龍茶，都選擇無糖做搭配。

肉品介紹

后制水梨牛小排

使用水梨、蘋果、奇異果三種果泥去醃製，油花很均勻～

肉品全程都由專人代烤到最剛好的熟度，再剪成適合入口的大小，我們只要解放雙手開心吃飯就好

稍微有一點口度，吃起來足夠有口感但肉質也很嫩口，三兩下就被我們解決！

左邊是厚切豬五花，右邊是美國PRIME肩小排。

美國PRIME肩小排切成薄片和角切二種形狀。

肩小排切成薄片烤完後口感非常嫩口，單吃不沾醬就很好吃～

豬五花我們有請服務人員幫我們挑偏瘦一點的，熟度烤得很剛好吃起來超香的！

有專人代烤的熟度就是不一樣，不會不小心烤得過焦或是還沒熟～

不管是單吃或是包生菜入口都很好吃，Q彈的口感真的會讓人一口接一口啊～

厚切豬梅花

像小吠一樣不喜歡吃太多肥肉的話，豬梅花就是個好選擇～

只要是烤豬肉服務人員都會更換烤盤，應該是更加去油啦！

烤好後也是會剪成細條，外皮煎得有點恰恰口感紮實，不需要沾太多醬，單獨沾麻油就很好吃囉！

當日壽星禮贈送的和牛角切，油花分佈的很美，烤好後口感軟嫩油脂豐富，真是太幸福啦

附餐介紹

雪花起士韓式炸雞

有二翅二腿，炸得酥脆的外皮再灑上香甜的起士粉，瞬間有回到韓國吃炸雞的感覺～

辣豆腐鍋

豆腐鍋的料超級多，裡面有蝦仁、蛤蜊、蚵仔、中卷、豆腐跟蛋等等，不過湯頭口味上比較偏甜，帶點微微的辣度。

份量給得很實在，二個人要吃完這鍋也是有點硬啊！

豆芽炒牛肉

附餐裡還有個熱炒，我們選了豆芽炒牛肉，上頭灑上芝麻葉增加香氣；牛肉口感炒得蠻嫩口，醬汁也是偏甜同樣很下飯捏！

飯後甜點

當日甜點可以三選二，而且我們告知店家說我們二個人都是12月壽星，服務人員直接提供2個蠟燭給我們耶好貼心！

起司蛋糕和布朗尼都蠻好吃的，切開布朗尼裡面會流出滿滿苦甜巧克力醬，乳酪蛋糕口感綿密。吃完甜點我們二個人真的是飽到天靈蓋啦！

沒想到自稱大食怪的我們被DEG的雙人套餐份量打敗了！肉肉根本吃不完，最後有把豬梅花和牛肩小排打包回家，小吠飽到半夜都還沒消化，果然年紀大了愈來愈無法吃這麼多肉肉啊，但整體的肉質和味道都覺得挺棒的，餐點吃起來很滿足服務也到位，蠻推薦朋朋們在特定日子來享用一頓美味的燒肉大餐唷～

DEG度 韓國燒肉概念

地址：台中市南屯區永春路30-8號

電話：04 2380 2830

營業時間：11:30-16:00；17:30-23:00

FB：https://www.facebook.com/DEG.Korean/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘