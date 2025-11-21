生日寵粉出新輯 炎亞綸好忙

炎亞綸生日會送「雙重大驚喜」，全新專輯無預警上架，並公布海外巡迴演唱會12月開跑。

記者戴淑芳∕台北報導

炎亞綸20日長尾巴，當天舉行生日會，現場除了近距離寵粉互動，更直接送上「雙重大驚喜」：全新專輯《Ikigai》10首歌全面無預警上架，同步公開海外巡迴計畫！

這場生日會以「大型企業徵才大會」形式登場，結合炎亞綸過去兩三年真正投入的創業家身分，也讓粉絲以新視角理解他在音樂之外的生活。炎亞綸坦言，每年吹蠟燭都有一點尷尬，但這次唯一真心願望是「身邊的人都健康」。

炎亞綸也宣布啟動YouTuber身分《我偷偷升級》，帶大家看見他身為CEO的日常。最後更霸氣公布接下來海外巡迴演唱會12月開跑，首場泰國站，讓粉絲能以全新專輯內容享受現場魅力。

炎亞綸歷時3年打造的全新專輯《Ikigai》已經全面上架，首波主打〈世上會有對的分手〉一釋出便引發共鳴。炎亞綸也希望透過這首歌讓大家重新思考關係，理解「放手不是失敗，而是成熟的情感選擇」。