生日就是要吃肉！大里這家泰式火鍋挑戰台中最高CP值慶生，幾歲送幾片肉沒在怕你吃
「鍋泰暖 Go ! Tarzen」是一間主打泰式南洋風味火鍋的連鎖鍋物品牌，從湯頭、配料到甜點都充滿濃厚異國氛圍，像是冬陰功、咖哩叻沙、椰奶湯、打拋豬等，很有特色！
而且鍋泰暖自助吧菜色選擇豐富、會員點數 3 點就可以換餐點很大方，就連共鍋的小孩也能擁有獨立鍋物選擇，想吃辣不用遷就小孩超讚，對親子家庭相當友善。也因此鍋泰暖名列老妹心目中的愛店前三名，不止我們常被她帶去吃，就連外縣市朋友來她也是極力推薦，鍋泰暖應該要頒發一個最死忠粉絲獎給她XD
近期「鍋泰暖 Go ! Tarzen」推出「幾歲就送幾片肉」的生日優惠超狂，小肥牛、五花豬、蛤蠣都可以自行搭配，誠意滿滿，快揪壽星一起來吃火鍋。
低消、小孩共鍋費用、用餐限時
▼鍋泰暖 Go ! Tarzen 低消、小孩共鍋費用、用餐限時…等消費資訊說明如下：
用餐限時：用餐時間 100 分鐘
低消／小孩共鍋規定：
【低消】每人需點 一份套餐
【共鍋】依身高計費，單點不折抵低消或共鍋費
▪ 100 公分以下：不收費
▪ 101–140 公分：NT.120 + 10% 服務費
▪ 140 公分以上：NT.298 + 10% 服務費
菜單價格需另加一成服務費
優惠活動
▼鍋泰暖除了會員集點換餐點的活動之外，不定期會推出限定優惠，最近最狂的就是生日優惠啦！通常「幾歲送幾片肉」這種大方送的優惠，都會限定生日當天，而鍋泰暖只要是本月壽星，來店消費即享「幾歲送幾片肉」專屬生日豪禮非常大氣，還不趕快看最近有沒有朋友快生日的呀！
(註：訂位時請先跟店家告知，並確認活動規則與使用限制。)
▼即日起到 2026/1/15，消費滿2千元還可以索取可愛的「聖誕小禮物」，數量有限送完為止喔~
▼鍋泰暖泰式南洋火鍋大里店坐落在大里熱鬧的大明路上，鄰近大買家國光店，聖誕節期間造訪，門口還多了一位正在攀爬的聖誕老人，很可愛呀~
▼台中大里店整體以南洋叢林風＋溫暖木質調為主，每個座位都配有獨立電磁爐，空間寬敞、動線清楚，用餐起來蠻舒適的~
▼在餐廳各個角落還有小暖猩猩玩偶金古椎，是小薏仁的最愛，一入座就抱著不想放，很開心的說：猩猩要陪我吃飯呦~
▼用餐座位從單人、雙人到四人、六人座位都有，就算是一個人來用餐也很自在~
▼鍋泰暖的自助吧菜色選擇豐富，包含：新鮮時蔬、多款火鍋配料、各種麵條、白飯、鴨血、泰式特調沾醬、飲品、冰沙 / 冰淇淋／霜淇淋…等。
(註：自助吧餐點會依時間季節不同變化。)
蔬菜火鍋料、麵食白飯
▼自助吧提供超過 30 種以上的蔬菜與火鍋配料，常見的丸類、餃類通通找得到，蔬菜也都相當新鮮，包括：高麗菜、大白菜、青江菜、大陸妹、絲瓜…等，最近還有冬季限定的茼蒿喔~~紅豆薏仁兩姐妹最愛的菇類食材也不少，香菇、金針菇、杏鮑菇、秀珍菇…，吃得很過癮呀！
▼麵條有：王子麵、雞絲麵、鍋燒麵、蒸煮麵與冬粉 5 種。不想吃麵也有白飯可以選~
鴨血
▼它們家自助吧很加分的一點，就是有我愛的鴨血呀～鴨血口感滑嫩軟彈，辣度算是微辣等級，不會很刺激，就算是很少吃辣的人也能接受，可以直接吃也能放火鍋煮過再吃喔！
▼蝦餅蓬鬆酥脆，帶著淡淡的鹹香，很適合當開鍋前的開胃小零食，還能在火鍋煮好前讓小怪獸們先解解饞~
飲品、冰沙、冰品
▼飲熱的部分有咖啡機「美式咖啡、義式咖啡、咖啡拿鐵、卡布奇諾、法式奶茶、鴛鴦咖啡…」，與「包種清茶、英式紅茶、菊花普洱、金萱烏龍、決明子、油切綠茶…」各式茶包可以自己泡~
▼冰沙兩種口味都還不錯：「冬瓜檸檬」冰涼酸甜；「HERSHEY’S」的好時巧克力冰沙則是香甜濃郁，小孩很喜歡。
▼冷飲的部分有原萃「日式無糖綠茶」、美粒果「柳橙汁、蘋果汁」與汽水機「可樂、芬達、雪碧…」等選擇，我喝最多的就是無糖綠茶啦，配火鍋很解膩呀~
▼霜淇淋口味會不定期變化，我們到訪的時候是泰式奶茶口味，帶奶香的冰甜，茶味不會很重，小孩也愛吃！旁邊還有黑糖粉、椰子粉、餅乾、綿花糖、椰果等多種配料可以加~
▼冰淇淋是「泰國明果頂級冰淇淋」，共 8 種口味可以挑，還有傳說中的「榴槤冰淇淋」，滿滿南洋氛圍呀！
▼火鍋沾醬部分，常見的沙茶、蒜頭、辣椒、蔥花、香菜、醬油、醋這裡都有，還有清爽的柚香醬，但我自己最愛私心大推他們的泰式酸辣醬！檸檬香氣很清新，辣度也剛剛好，不管是涮肉還是煮海鮮，沾一點就秒變泰式風味，好涮嘴～
▼我們這次點的是二人套餐，一份1180元，搭配一些單點，二大二小吃超飽滴~
二人套餐︱泰山肉骨茶
▼【湯頭】泰山肉骨茶，一入口先是淡淡的藥材清香，後韻帶出微微胡椒的辛香感，有小辣的刺激卻溫潤耐喝，很暖身。用來煮火鍋料還是涮肉片，都能提味且增添層次風味~
二人套餐︱泰山冬陰功
▼【湯頭】泰山冬陰功，來到這裡，怎麼能不試試招牌的冬陰功呢？！為了適合煮火鍋，湯頭不是那種濃烈的酸辣路線，而是可以慢慢燉煮的酸辣比例。融合檸檬葉、南薑、香茅等香料香氣，喝起來清新酸辣、爽口又開胃，涮海鮮特別加分，是很容易一不小心就多喝幾碗的湯頭。
小孩湯頭︱泰山秘制昆布湯
▼【湯頭】泰山秘制昆布湯，我很愛鍋泰暖的一點，就是小朋友只付共鍋費就可以有自己的獨立火鍋，這樣我就不用為了配合小孩選不辣的湯底超讚！而小孩可以選的湯頭有「泰暖秘制昆布湯」與「泰暖蔬食清湯」兩種，都是屬於清爽系湯底，「昆布湯」湯色清透、昆布香氣自然，入口溫和不厚重、清甜順口，是老少咸宜的百搭款。
二人套餐︱卡露比牛胸腹 7oz
▼【主食】卡露比牛胸腹 7oz，油花豐富、肉質軟嫩，涮至五到七分熟最剛好，入口帶有牛肉油脂香氣，吸飽酸辣湯汁後不需過多沾醬就好吃。
二人套餐︱五福海鮮拼盤
▼【主食】五福海鮮拼盤，海鮮拼盤的擺盤好有南洋風情啊！超吸睛~這盤一次就能吃到鮮蝦、綜合魚片、小卷與蛤蜊，海鮮種類豐富，整體新鮮度表現都不錯：鮮蝦下鍋後緊實有彈性；魚片肉質細緻鮮嫩；小卷口感脆彈有嚼勁；蛤蜊則是全被紅豆薏仁兩姐妹搶食一空，沒吃到orz
▼泰山秘制嫩雞柳，一份168元。雞柳切成一口大小方便吃！搭配蛋液一起烹煮，肉質更帶點滑嫩感、軟嫩不柴，是滿滿蛋白質的一道啊~
二人套餐︱泰山打拋豬飯
▼【副食】泰山打拋豬飯，打拋豬酸辣鹹香，配著白飯真的會讓人忍不住一直扒，很涮嘴~
二人套餐︱讚歧烏龍麵
▼【副食】讚歧烏龍麵，麵條滑順有嚼勁，煮過湯底後仍能保有口感，小孩超愛這個，每次吃火鍋必點。
▼紫薯粉絲，一份28元。紫薯粉絲很少見耶！在這裡也吃得到喔~
▼椰汁流心球，一份69元。外皮酥香，內餡椰香濃郁，甜而不膩，小紅豆姐姐很愛，她一個人就吃了兩顆XD
▼熔岩起司芋泥球，一份69元。芋泥球的外皮更紮實，內餡芋泥細緻，鹹甜交錯中有淡淡起司香氣~
▼爆漿蝦球，一份69元。蝦球外皮超酥，一口咬下直接爆漿，鹹香有特色~
▼海南 KAYA 咖椰多士，一份69元。想不到新加坡和馬來西亞的經典國民美食咖椰多士這裡也有，上桌時的厚片吐司是已經烤好的，趁熱抹上奶油與香甜咖椰醬，當作餐後甜點剛剛好。
▼泰山奶茶，一杯69元。它們家泰奶走的是輕盈清爽路線，甜度也不會很膩，淡淡的茶香配上奶味，剛好可以平衡火鍋的酸辣重口味。
整體來說，鍋泰暖大里店真不愧是老妹愛店！不只湯頭選擇多，自助吧多種新鮮蔬食與火鍋料很豐富，香脆蝦餅、鴨血跟泰國冰淇淋通通無限續。最讓我加分的是這裡對親子很友善，小孩可以擁有自己專屬的小火鍋湯底好加分！現在還有當月壽星就可享的「幾歲送幾片肉」超大氣，快揪壽星朋友來吃火鍋呀~
鍋泰暖（原鍋泰山） 台中大里店
電話：04 2482 3033
地址：412台中市大里區大明路262號
營業時間：
平日 中午11:30–14:30；晚上17:30-22:00
週六 中午11:30–晚上22:30
週日 中午11:30–晚上22:00
鍋泰暖。泰式南洋火鍋Go ! Tarzen 官方網站
鍋泰暖。泰式南洋火鍋Go ! Tarzen FB 粉絲頁
文章來源：涼子是也
其他人也在看
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 42
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 207
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 5
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 89
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 194
WBC／韓媒高度戒備台灣經典賽名單！點名2位「韓國殺手」
WBC／韓媒高度戒備台灣經典賽名單！點名2位「韓國殺手」EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 2
周杰倫爭戰澳網首輪遭淘汰！ 戴太陽眼鏡帥氣登場全場嗨翻
周杰倫日前宣布將參與澳洲網球公開賽的「一分大滿貫」賽事，冠軍可以拿到100萬美金，他也放話如果真的全贏將會把獎金全數捐出，但他也謙虛表示，因為賽事進行很快，希望能夠摸到球就好。周杰倫首輪的對手是24歲的業餘冠軍彼得約維奇（Petar Jovic）。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 57 分鐘前 ・ 46
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 60
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 126
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 1 天前 ・ 31
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
立院對罵！學者嗆綠「對不起台灣人」 莊瑞雄怒反擊：愛罵誰就罵誰？
立法院今（14）日召開彈劾總統案公聽會，民眾黨團邀請的東海大學退休教授林騰鷂發言時稱，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起良心？你們不會感到羞愧嗎？」引來民進黨立委莊瑞雄不滿，反嗆「胡說八道」、「主權當然在民，主權不在藍白欸！」一旁的國民黨立委徐巧芯則頻頻表示「不該這樣子」，立法院長韓國瑜則提醒眾人喝咖啡、靜下心發言，並請與會雙方要互相尊重。莊、林兩人會後則握手和解。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 154
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 206
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 141
悄悄當媽咪／與董事千金結婚卻爆有11歲兒子 昔日男偶像認了「與前女友共同扶養」
女星吳亞馨低調結婚並已淡出演藝圈，目前定居上海，近日因好友臉書動態回顧，旁人才知她兒子已經兩歲。演藝圈不少低調生子的明星，偶像劇出身的唐禹哲之前傳出有11歲私生子，而他也認了此事。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 52
即刻生效！川普制裁伊朗貿易國徵25%關稅 「最大爐主」中國發聲了
美國總統川普（Donald Trump）今天再度聲援伊朗抗議民眾，鼓勵他們繼續抗爭，並稱「援助正在路上」，美國也對所有與伊朗做生意國家所產商品課徵25%關稅，立即生效。對此，中國外交部發言人毛寧發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 112
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 222