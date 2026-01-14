生日就是要吃肉！大里這家泰式火鍋挑戰台中最高CP值慶生，幾歲送幾片肉沒在怕你吃

「鍋泰暖 Go ! Tarzen」是一間主打泰式南洋風味火鍋的連鎖鍋物品牌，從湯頭、配料到甜點都充滿濃厚異國氛圍，像是冬陰功、咖哩叻沙、椰奶湯、打拋豬等，很有特色！

而且鍋泰暖自助吧菜色選擇豐富、會員點數 3 點就可以換餐點很大方，就連共鍋的小孩也能擁有獨立鍋物選擇，想吃辣不用遷就小孩超讚，對親子家庭相當友善。也因此鍋泰暖名列老妹心目中的愛店前三名，不止我們常被她帶去吃，就連外縣市朋友來她也是極力推薦，鍋泰暖應該要頒發一個最死忠粉絲獎給她XD

近期「鍋泰暖 Go ! Tarzen」推出「幾歲就送幾片肉」的生日優惠超狂，小肥牛、五花豬、蛤蠣都可以自行搭配，誠意滿滿，快揪壽星一起來吃火鍋。

低消、小孩共鍋費用、用餐限時

▼鍋泰暖 Go ! Tarzen 低消、小孩共鍋費用、用餐限時…等消費資訊說明如下：

用餐限時：用餐時間 100 分鐘

低消／小孩共鍋規定：

【低消】每人需點 一份套餐

【共鍋】依身高計費，單點不折抵低消或共鍋費

▪ 100 公分以下：不收費

▪ 101–140 公分：NT.120 + 10% 服務費

▪ 140 公分以上：NT.298 + 10% 服務費

菜單價格需另加一成服務費

優惠活動

▼鍋泰暖除了會員集點換餐點的活動之外，不定期會推出限定優惠，最近最狂的就是生日優惠啦！通常「幾歲送幾片肉」這種大方送的優惠，都會限定生日當天，而鍋泰暖只要是本月壽星，來店消費即享「幾歲送幾片肉」專屬生日豪禮非常大氣，還不趕快看最近有沒有朋友快生日的呀！

(註：訂位時請先跟店家告知，並確認活動規則與使用限制。)

▼即日起到 2026/1/15，消費滿2千元還可以索取可愛的「聖誕小禮物」，數量有限送完為止喔~

▼鍋泰暖泰式南洋火鍋大里店坐落在大里熱鬧的大明路上，鄰近大買家國光店，聖誕節期間造訪，門口還多了一位正在攀爬的聖誕老人，很可愛呀~

▼台中大里店整體以南洋叢林風＋溫暖木質調為主，每個座位都配有獨立電磁爐，空間寬敞、動線清楚，用餐起來蠻舒適的~

▼在餐廳各個角落還有小暖猩猩玩偶金古椎，是小薏仁的最愛，一入座就抱著不想放，很開心的說：猩猩要陪我吃飯呦~

▼用餐座位從單人、雙人到四人、六人座位都有，就算是一個人來用餐也很自在~

▼鍋泰暖的自助吧菜色選擇豐富，包含：新鮮時蔬、多款火鍋配料、各種麵條、白飯、鴨血、泰式特調沾醬、飲品、冰沙 / 冰淇淋／霜淇淋…等。

(註：自助吧餐點會依時間季節不同變化。)

蔬菜火鍋料、麵食白飯

▼自助吧提供超過 30 種以上的蔬菜與火鍋配料，常見的丸類、餃類通通找得到，蔬菜也都相當新鮮，包括：高麗菜、大白菜、青江菜、大陸妹、絲瓜…等，最近還有冬季限定的茼蒿喔~~紅豆薏仁兩姐妹最愛的菇類食材也不少，香菇、金針菇、杏鮑菇、秀珍菇…，吃得很過癮呀！

▼麵條有：王子麵、雞絲麵、鍋燒麵、蒸煮麵與冬粉 5 種。不想吃麵也有白飯可以選~

鴨血

▼它們家自助吧很加分的一點，就是有我愛的鴨血呀～鴨血口感滑嫩軟彈，辣度算是微辣等級，不會很刺激，就算是很少吃辣的人也能接受，可以直接吃也能放火鍋煮過再吃喔！

▼蝦餅蓬鬆酥脆，帶著淡淡的鹹香，很適合當開鍋前的開胃小零食，還能在火鍋煮好前讓小怪獸們先解解饞~

飲品、冰沙、冰品

▼飲熱的部分有咖啡機「美式咖啡、義式咖啡、咖啡拿鐵、卡布奇諾、法式奶茶、鴛鴦咖啡…」，與「包種清茶、英式紅茶、菊花普洱、金萱烏龍、決明子、油切綠茶…」各式茶包可以自己泡~

▼冰沙兩種口味都還不錯：「冬瓜檸檬」冰涼酸甜；「HERSHEY’S」的好時巧克力冰沙則是香甜濃郁，小孩很喜歡。

▼冷飲的部分有原萃「日式無糖綠茶」、美粒果「柳橙汁、蘋果汁」與汽水機「可樂、芬達、雪碧…」等選擇，我喝最多的就是無糖綠茶啦，配火鍋很解膩呀~

▼霜淇淋口味會不定期變化，我們到訪的時候是泰式奶茶口味，帶奶香的冰甜，茶味不會很重，小孩也愛吃！旁邊還有黑糖粉、椰子粉、餅乾、綿花糖、椰果等多種配料可以加~

▼冰淇淋是「泰國明果頂級冰淇淋」，共 8 種口味可以挑，還有傳說中的「榴槤冰淇淋」，滿滿南洋氛圍呀！

▼火鍋沾醬部分，常見的沙茶、蒜頭、辣椒、蔥花、香菜、醬油、醋這裡都有，還有清爽的柚香醬，但我自己最愛私心大推他們的泰式酸辣醬！檸檬香氣很清新，辣度也剛剛好，不管是涮肉還是煮海鮮，沾一點就秒變泰式風味，好涮嘴～

▼我們這次點的是二人套餐，一份1180元，搭配一些單點，二大二小吃超飽滴~

二人套餐︱泰山肉骨茶

▼【湯頭】泰山肉骨茶，一入口先是淡淡的藥材清香，後韻帶出微微胡椒的辛香感，有小辣的刺激卻溫潤耐喝，很暖身。用來煮火鍋料還是涮肉片，都能提味且增添層次風味~

二人套餐︱泰山冬陰功

▼【湯頭】泰山冬陰功，來到這裡，怎麼能不試試招牌的冬陰功呢？！為了適合煮火鍋，湯頭不是那種濃烈的酸辣路線，而是可以慢慢燉煮的酸辣比例。融合檸檬葉、南薑、香茅等香料香氣，喝起來清新酸辣、爽口又開胃，涮海鮮特別加分，是很容易一不小心就多喝幾碗的湯頭。

小孩湯頭︱泰山秘制昆布湯

▼【湯頭】泰山秘制昆布湯，我很愛鍋泰暖的一點，就是小朋友只付共鍋費就可以有自己的獨立火鍋，這樣我就不用為了配合小孩選不辣的湯底超讚！而小孩可以選的湯頭有「泰暖秘制昆布湯」與「泰暖蔬食清湯」兩種，都是屬於清爽系湯底，「昆布湯」湯色清透、昆布香氣自然，入口溫和不厚重、清甜順口，是老少咸宜的百搭款。

二人套餐︱卡露比牛胸腹 7oz

▼【主食】卡露比牛胸腹 7oz，油花豐富、肉質軟嫩，涮至五到七分熟最剛好，入口帶有牛肉油脂香氣，吸飽酸辣湯汁後不需過多沾醬就好吃。

二人套餐︱五福海鮮拼盤

▼【主食】五福海鮮拼盤，海鮮拼盤的擺盤好有南洋風情啊！超吸睛~這盤一次就能吃到鮮蝦、綜合魚片、小卷與蛤蜊，海鮮種類豐富，整體新鮮度表現都不錯：鮮蝦下鍋後緊實有彈性；魚片肉質細緻鮮嫩；小卷口感脆彈有嚼勁；蛤蜊則是全被紅豆薏仁兩姐妹搶食一空，沒吃到orz

▼泰山秘制嫩雞柳，一份168元。雞柳切成一口大小方便吃！搭配蛋液一起烹煮，肉質更帶點滑嫩感、軟嫩不柴，是滿滿蛋白質的一道啊~

二人套餐︱泰山打拋豬飯

▼【副食】泰山打拋豬飯，打拋豬酸辣鹹香，配著白飯真的會讓人忍不住一直扒，很涮嘴~

二人套餐︱讚歧烏龍麵

▼【副食】讚歧烏龍麵，麵條滑順有嚼勁，煮過湯底後仍能保有口感，小孩超愛這個，每次吃火鍋必點。

▼紫薯粉絲，一份28元。紫薯粉絲很少見耶！在這裡也吃得到喔~

▼椰汁流心球，一份69元。外皮酥香，內餡椰香濃郁，甜而不膩，小紅豆姐姐很愛，她一個人就吃了兩顆XD

▼熔岩起司芋泥球，一份69元。芋泥球的外皮更紮實，內餡芋泥細緻，鹹甜交錯中有淡淡起司香氣~

▼爆漿蝦球，一份69元。蝦球外皮超酥，一口咬下直接爆漿，鹹香有特色~

▼海南 KAYA 咖椰多士，一份69元。想不到新加坡和馬來西亞的經典國民美食咖椰多士這裡也有，上桌時的厚片吐司是已經烤好的，趁熱抹上奶油與香甜咖椰醬，當作餐後甜點剛剛好。

▼泰山奶茶，一杯69元。它們家泰奶走的是輕盈清爽路線，甜度也不會很膩，淡淡的茶香配上奶味，剛好可以平衡火鍋的酸辣重口味。

整體來說，鍋泰暖大里店真不愧是老妹愛店！不只湯頭選擇多，自助吧多種新鮮蔬食與火鍋料很豐富，香脆蝦餅、鴨血跟泰國冰淇淋通通無限續。最讓我加分的是這裡對親子很友善，小孩可以擁有自己專屬的小火鍋湯底好加分！現在還有當月壽星就可享的「幾歲送幾片肉」超大氣，快揪壽星朋友來吃火鍋呀~

鍋泰暖（原鍋泰山） 台中大里店

電話：04 2482 3033

地址：412台中市大里區大明路262號

營業時間：

平日 中午11:30–14:30；晚上17:30-22:00

週六 中午11:30–晚上22:30

週日 中午11:30–晚上22:00

鍋泰暖。泰式南洋火鍋Go ! Tarzen 官方網站

鍋泰暖。泰式南洋火鍋Go ! Tarzen FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也