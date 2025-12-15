生日度假喪命！70歲女泡澡染「1菌」病逝 孫子女也全身病

記者施春美／綜合報導

一名英國女子為慶祝70歲生日，與親友相偕旅行，未料旅程結束不久後，她便罹患退伍軍人病，最終併發肺炎病逝。事隔多年後，相關單位完成詳細調查，死者家屬近日不滿地指出，死者當時曾在度假屋使用一座散發異味的浴缸，懷疑女子因此感染病菌。

根據《每日郵報》報導，死者克魯克斯（Paulette Crookes）在2020 年2月與 10名親屬到英國懷特島（Isle of Wight）塔普內爾農莊（Tapnell Farm）的一處出租度假屋旅行，以慶祝70歲生日。克魯克斯的女兒沃恩（Nicola Vaughan）表示，母親在抵達當晚花了「相當多時間」泡在熱水浴缸中。

然而，隔天家人察覺異狀。沃恩表示，該熱水浴缸散發出一股霉味，且水質顏色異常，之後其母親開始感到不適，最後必須提前返家。不到一個月後，克魯克斯被檢測出感染退伍軍人菌，並迅速惡化，最後因併發肺炎病逝。

不只70歲女子 部分孫子女出現皮疹、上吐下瀉

女子的家屬指出，同行的其他家屬也陸續出現不適，有些孫子女出現皮疹、嘔吐、腹瀉。醫師事後告知，這些症狀與「維護不當的熱水浴缸」有直接關聯。

調查結果顯示，克魯克斯死於退伍軍人菌引發的肺炎，且感染源即為熱水浴缸。庭審中，塔普內爾農莊的客房管理人員則稱，在家屬入住期間每天都有檢測水質，不記得曾發現任何問題。但家屬反駁，整趟旅程未曾見過有人檢查熱水浴缸水質。

根據衛福部疾管署官網，退伍軍人病是由退伍軍人菌所引起的疾病。感染退伍軍人菌會引起2種症狀不同的疾病：退伍軍人病及龐提亞克熱。退伍軍人病會引發肺炎，甚至呼吸衰竭，死亡率高達15％，有免疫功能障礙者的死亡率會更高。龐提亞克熱則不會引起肺炎或死亡。

