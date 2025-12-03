生日會不辦了？林倪安遭爆當高志綱小三 「身心俱疲」發聲：沒人需被這樣對待

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

自稱棒球網紅的林倪安，日前遭指控介入中職統一獅教練高志綱婚姻。社群沉默數日，她終於在IG、臉書同步發聲，經紀公司「禾司國際」指出，林倪安原定12月6日要舉行的生日會將有異動，並強調「近期倪安身心俱疲，但是仍努力完成工作及努力生活，沒有人需要這樣被對待，以及被抹黑攻擊」疑間接否認爭議傳聞。

自稱棒球網紅的林倪安遭指控介入中職統一獅教練高志綱婚姻。（圖／翻攝IG／@nianlin）

林倪安所屬的經紀公司禾司國際，透過她的IG和臉書發布聲明，寫下：「各位愛戴及支持，倪安的朋友晚上好：僅代表倪安傳達，今年度生日會將有異動，近期倪安身心俱疲，但是仍努力完成工作及努力生活，沒有人需要這樣被對待以及被抹黑攻擊，請有參加生日會的粉絲朋友今明注意電子郵件信箱，將會傳達權益內容給您，以上！禾司國際」。

林倪安所屬的經紀公司禾司國際發布聲明，指出12/6的生日會將有異動。（圖／翻攝IG／@nianlin）

回顧林倪安捲入小三事件始末，有名網友在Threads指控林倪安介入高志綱婚姻，發文表示：「連同隊眷屬都敢稱高志綱是妳男友」、「12強離場時妳在旁邊錄影，高志綱走過去時，妳還大喊寶貝，妳口中的寶貝手裡牽著他老婆，妳不是故意的？妳就是希望我知道吧」、「林倪安當了半年多的小三，開心嗎」，引發軒然大波，也有網友從字句中推測出發文者身分疑似是高志綱的太太蔡志潔。

不過蔡志潔昨日透過律師發聲，澄清未曾發表類似言論，強調是遭人冒用名義發文，已嚴重影響家庭生活，若再有類此行為，「本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益。」

