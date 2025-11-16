生日沒花沒驚喜！男友準備「鹽酥雞＋永和豆漿」 妹子氣炸怒分手

一位女子生日時被男友帶去吃鹽酥雞和永和豆漿，沒有花束、沒有餐廳、沒有驚喜，讓曾幫男友精心準備過生日的她決定分手。（示意圖：shutterstock／達志）

許多人生日時可能會好好慶祝一番，紀念難得的一刻。一位女子表示，先前直男男友生日時，她好好規劃送了遊戲機、吃高級餐廳，近日換她過生日，事先和男友敲定慶祝日期，沒想到當天好好梳妝後，男友竟帶她去吃鹽酥雞、永和豆漿，沒有安排任何餐廳或是花束等驚喜，隔天還說「我要睡到自然醒啊」，讓女子直呼自己根本像是小丑、決定直接分手，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，男友年薪是她兩倍、經濟狀況無虞，兩人相處也都是AA制，先前男友許願生日要有儀式感的過生日，所以她送了遊戲機、安排高級餐廳約會，男友也承諾她生日時會用心安排。

原PO提到，數周前男友敲定過生日的日期，當晚她精心打扮，沒想到男友竟說，「妳不是很喜歡吃鹽酥雞嗎？我帶妳去吃鹽酥雞」，吃完之後也只帶她去吃永和豆漿，期間男友的話題都是當天早上一起打球有多累、隊友有多雷，最後還說自己很累要回家睡覺，隔天的計畫也是「我要睡到自然醒啊」，讓原PO直呼自己根本像小丑，「一個用心挑的餐廳跟一束花有這麼難嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「吃鹹酥雞還需要敲定日期，雷到靠北」、「不要拿直男替他開脫，都幾歲的人了，不是沒有社會化就是不懂得互相、體貼，甚至臉皮超厚，完全沒有一點抱歉的感覺，這種人做朋友都沒必要」、「丟得好，至少新的一歲第二天就沒有雷包，還有一定要把對他的好用在自己身上，因為妳是最棒的，然後生日快樂」。

原PO補充，她提出分手後，男友跑到她家質問，「妳上禮拜不是已經跟閨蜜吃高級日料了？而且妳家人下禮拜不是還要帶妳去吃鐵板燒？我以為妳這禮拜會想吃簡單的」，讓她相當傻眼，隔天男友還帶著球友想要辯解，但她認為一切都已經沒有意義，只回了一句「沒關係我想是我們不適合」直接離開。

