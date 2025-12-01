生日派對槍響變煉獄！美警證實4死最小僅8歲 恐為「幫派尋仇」

美國加州史托克頓市11月29日發生一起生日派對槍擊案，造成4人死亡、至少11人受傷，死者包括3名兒童，官方證實，這起事件與幫派暴力有關，並形容這是一起「國內恐怖主義」。

警方昨在案發現場持續蒐證。 （圖／美聯社）

綜合美媒報導，這起槍擊案發生於傍晚6時左右，地點在一處名為「Monkey Space」的宴會場地，正在舉行一名小女孩的生日派對，事件發生後，15人遭到槍擊，造成4人死亡，死者包括8、9、14歲的兒童及一名21歲年輕男子。

史托克頓（Stockton）市長富加齊（Christina Fugazi）表示，情報顯示該案與幫派衝突有直接關聯，「這是國內恐怖主義。這是幫派暴力，而它必須在我們的城市停止。」

當地警方指出，調查初期原鎖定單一嫌疑人，但證據顯示可能有多名槍手，鄰近居民也透露，他們聽到的槍聲「像是從多個位置同時傳來」。警方表示，初步跡象顯示這是一起「有目標性的攻擊」，但案件仍處調查階段，「資訊相當有限」。報導表示，其中一名8歲遇害學童，就讀當地學校，校方立即提供心理諮商輔導。

