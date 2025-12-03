生日派對變調！18歲女以為是豔遇 竟遭3男輪流性侵

一名18歲女子在俱樂部豔遇男子，接吻過程中，突然出現另外兩名男子，對她實施性侵。（示意圖／翻攝自pixabay）





西班牙馬拉加市發生一起駭人案件！有一名18歲女子在俱樂部豔遇一名男子，怎料接吻到一半，突然衝出另外兩名男子，共3男對她輪流性侵。

據外媒《SUR in English》報導，事件發生在10月30日凌晨，受害者與姐妹一同在俱樂部為朋友慶祝生日，受害者稱，當時與一名男子在停車場附近接吻，沒想到有另外兩名男子靠近，隨即遭到侵犯，目前警方已將3人全數逮捕。

調查指出，3名嫌犯年紀約在18至19歲間，皆否認所有指控，並堅稱是雙方自願發生性行為，不過法官認為受害者的證詞「令人信服」，且與醫學檢查結果一致。

廣告 廣告

此外，其中兩名嫌犯過去在少年時期就曾因涉嫌性侵遭到調查，警方記錄顯示，其中一人在13歲時曾接受調查，但因未達刑事責任年齡，未被逮捕或起訴。另一名男子則曾遭到舉報，而當時的受害者是其中一名同夥的女友。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

新／高市強調對台政策不變 維持「理解與尊重」中國立場

新／川普政府擬擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普簽的「台灣保證實施法案」是什麼？7大重點一次看

