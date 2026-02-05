生日派對驚魂！他帶氣球進電梯「下秒突爆炸」…火焰「瞬間吞沒3人」畫面瘋傳

馬哈托手上的一大袋氣球突然爆炸。圖／翻攝自X

印度孟買戈雷岡（Goregaon）西區一棟住宅大樓2月2日晚間發生一起爆炸事件，一名21歲女學生與一名外送員搭乘上樓的電梯時，外送員手上的氣球突然爆炸起火，嚇得2人趕緊逃出電梯外，但仍造成嚴重燒燙傷，而氣球在電梯裡爆炸的影片曝光後隨即在網上瘋傳。

根據印度斯坦時報（Hindustan Times）等印度媒體報導，這起事件發生於2月2日晚間10時30分許，一名21歲的女大生塔帕里亞（Himani Tapriya）來到位於戈雷岡西區的住宅大樓安莫爾（Anmol Tower）。透過電梯裡的監視器畫面可見，塔帕里亞拉著行李箱進入電梯後，隨後32歲的外送員馬哈托（Raju Kumar Mahato）也拿著一大袋裝有約12顆氣球的塑膠袋進入電梯，還有一名黑衣男子緊跟其後。

廣告 廣告

塔帕里亞和馬哈托先後走入電梯。圖／翻攝自X

怎料就在馬哈托走進電梯沒多久，氣球突然爆炸起火，火焰瞬間吞沒整個電梯，嚇得3人趕緊逃出電梯外，而電梯門這下才緩緩關閉，倉皇逃出的幾人隨後在住戶協助下緊急送醫。塔帕里亞右手臂、頸部及腹部都有燒傷，馬哈托則是拿著這袋氣球的手遭灼傷，所幸經緊急搶救後，2人目前已無生命危險。

馬哈托手上的一大袋氣球突然爆炸。圖／翻攝自X

報導指出，馬哈托攜帶的這些氣球其實是大樓內某家住戶為了慶祝生日所訂購。戈雷岡警方調查後，認為氣球店老闆沒有向馬哈托提供運送危險物品所需的安全規範與防護措施，為此依《印度刑法典》第125條對其立案調查，全案始末仍待調查釐清。

塔帕里亞和馬哈托在氣球爆炸後趕緊逃離電梯。圖／翻攝自X

氫氣球有多危險？

消防安全專家指出，氣球爆炸事故大多都是因為裝填氣球的氣體使用的是氫氣而非氦氣，氦氣雖是惰性、不易燃氣體，但因其價格高昂，部分業者為了節省成本，還是會鋌而走險地改用易燃的氫氣。對此，警方也呼籲孟買市政公司（BMC）加強監管，對派對裝飾用途的可燃氣體商業使用制定更嚴格規範，以防類似意外再次發生。

氫氣的特性

易燃：氫氣遇到火花、靜電甚至摩擦都可能點燃。

爆炸範圍大：氫氣與空氣混合，濃度在4%~75%之間就可能爆炸。

燃燒速度快：小小火花即可引發劇烈燃燒或爆炸。

使用環境影響

密閉空間危險：電梯、室內房間等通風不良的環境，氫氣容易累積，火災或爆炸威力更大。

易造成燒燙傷：一旦爆炸，火焰可能瞬間吞噬周圍物體，導致人員受傷。

連鎖反應：接觸蠟燭、煙火、噴槍等火源可能引發氣球群同時爆炸，危險倍增。



回到原文

更多鏡報報導

伊朗1天2起爆炸「釀至少6死」！官方稱瓦斯外洩…居民傻眼：根本還沒接管線

只為了選村長…狠父竟將「6歲女兒推入河」溺斃！警方上門還裝傻：她在醫院

去日本UNIQLO小心！衣服口袋藏「這東西」 結帳秒變冤大頭幫小偷買單

小S女兒Lily現蹤澳洲疑似有新歡！情侶裝緊貼白衣男 認了媽媽、姊姊都勸阻「別衝動」