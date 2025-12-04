生日爸爸驚傳住院！李燕「急奔南下陪診」 相隔半月曝喜訊：已脫離險境

記者趙浩雲／台北報導

李燕透露上個月生日的時候爸爸生病，讓她生日過得不是很開心。（圖／翻攝臉書）

女星李燕近年活躍八點檔圈，人氣相當高。她在11月20日生日當天突然透露爸爸身體出狀況，取消所有生日行程、緊急南下彰化陪同就醫，讓不少粉絲替她與家人捏把冷汗。今（4）日她終於分享好消息，表示爸爸「已經脫離險境」，讓外界鬆了一口氣。

李燕生日當難過發文表示：「今年生日不太好！原訂的計劃全部都取消，直奔彰化。」她感謝彰基醫院護理師細心照護，也坦言這兩年經常陪長輩進出醫院，更深刻體會到「健康才是最珍貴的」。

李燕表示爸爸身體狀況終於好轉。（圖／翻攝臉書）

經過多日治療後，李燕今天更新爸爸最新狀況，開心透露：「今天醫生的巡房，帶來了一些讓人深呼吸的好消息。」她指出爸爸的鉀離子終於回到4.8的正常數值，像是一盞燈亮起：「危險已經離開，再撐一下就好。」

此外，李燕也說明：「鼠蹊部的管路需要再觀察一週，如果腎臟表現穩定，就能順利拔掉。」她感謝醫護團隊的細心，也感謝爸爸很努力，「照顧病人，是體力的考驗，也是心的考驗。但今天，是讓人安心的日子。」粉絲也湧入留言替李燕打氣，祝福爸爸能夠早日康復。

