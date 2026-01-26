生日禮物化為搜救犬加菜金 新北3美女議員共同支持消防局優化軟硬體

248260126a006

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為了給搜救犬實質的支持，新北市議員顏蔚慈、戴瑋姍和戴湘儀3位同為1月壽星的議員，日前決定將彼此的生日禮物轉化為加菜金。顏蔚慈在消防局長陳崇岳陪同下抵達搜救大隊，除了實地了解搜救犬的起居環境，並親自遞交加菜飼料，也在這群英雄夥伴的陪伴下度過1場別開生面的生日。此外，議員們更投入互動訓練，親身體驗搜救犬與警犬的專業日常。

在訓練過程中，消防月曆中相當受歡迎的搜救犬Bagel成為焦點。顏蔚慈觀察發現，雖然Bagel是目前國內體型最小的搜救犬，但其專業能力極其出色，過去在南投卡努颱風土石流、雙溪區中坑古道失蹤協尋，以及0403地震中和連城路倒塌事故等重大現場，皆有其奮戰的身影。這足以證明工作犬的專業度不受體型限制，優異的表現深獲肯定。

顏蔚慈表示，新北特搜隊近年來不論在救災現場或國際競賽，都展現了代表台灣的世界級實力。然而，精銳表現的背後仰賴的是日常且持續的訓練，以及長期穩定的物資照顧。即便搜救犬隊並非每日皆須出勤，但維持高度搜救量能的關鍵，在於後勤支援是否到位，這也顯示出基礎培訓與環境維護的重要性。

透過這次的行動，顏蔚慈強調將積極為特搜犬爭取更穩健的預算與政策支持。未來訴求重點在於推動搜救犬隊的人力配置與軟硬體設備朝向制度化發展，並尋求長遠的硬體提升方案。期盼集結社會大眾的力量，共同為這群毛英雄爭取更多營養與實質資源，讓搜救量能與照顧品質都能獲得制度性的保障。

