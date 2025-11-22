生日約友人旅館開毒趴 警察臨檢先一步破局
〔記者謝武雄／桃園報導〕54歲林姓男子昨天生日，與友人相約汽車旅館開毒趴慶生，林男還準備了10包三級毒品、毒品咖啡包，未料林男在門口等候朋友，見到警察臨檢立刻閃入汽車旅館內，被眼尖的員警發現包抄攔下並起出毒品咖啡包，林男當場無言，大嘆毒趴開不成還要吃上官司，警方今以毒品罪嫌將其移送桃園地檢署偵辦。
桃園警方昨晚9點40分執行專案臨檢某汽車旅館時，發現有林姓男子原本站在入口處等人，見到警車立即逃入旅館內，員警立即分頭包抄將其攔下，發現林男所攜帶皮包內竟藏有10包毒品咖啡包，員警遂將其帶返所內依法偵辦。
