生日蛋糕才吃一口！ 下秒金毛「整顆叼走」 薩摩耶淡定反應網讚：情緒超穩定

許多人都把毛小孩當自己親生孩子在養，就連生日都會幫牠們買蛋糕慶祝，儀式感絕對不能少。近日有網友分享了一則影片，只見一場溫馨的狗狗生日派對中，壽星薩摩耶的特製蛋糕被一旁的金毛咬走，而牠竟完全不生氣，淡定模樣讓網友看了紛紛稱讚，「情緒太穩定了吧」。

一名網友日前在微博上分享了一則影片，從影片中可以看到，飼主特地替家中的薩摩耶犬準備生日蛋糕，蛋糕造型一比一復刻愛犬，想要替牠慶祝重要日子，並邀請牠的好友黃金獵犬一同參與。原本大家打算讓壽星慢慢享用，沒想到薩摩耶才優雅地舔了幾口奶油，站在一旁的阿金突然忍不住，一個箭步衝上前，直接把整顆蛋糕叼走。

突如其來的「搶蛋糕事件」讓現場飼主全都嚇傻，只能一邊驚呼一邊試圖把蛋糕搶救回來。等到蛋糕終於從阿金嘴裡被救下時，早已被咬掉大半，原本精緻的造型瞬間變得面目全非。然而，令人意外的是壽星薩摩耶的反應，只見牠全程情緒相當穩定，既沒有生氣也沒有抗議，只是靜靜地看著被啃過的蛋糕，彷彿在心裡安慰自己「沒關係，還有剩的可以吃」，隨後便繼續吃著剩下的部分，淡定模樣讓不少網友瞬間融化。

影片曝光後立刻吸引不少人點閱，上傳至今已累積近27萬次觀看，網友們看完也紛紛在底下留言回應，「耶耶：還有這麼多耶！ 」、「孩子情緒真穩定，還有一口吃就行」、「耶耶本來還在小口舔，被搶後直接吃掉一個蛋糕頭哈哈哈」、「金毛主人：丟臉死了，我缺你吃了嗎」、「耶耶情緒好穩定」、「小狗法庭即刻開庭」、「金毛：我都來祝福了不給我吃一口嗎」。

