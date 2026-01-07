生日變他忌日！向太聞舊愛死訊崩潰大哭 忍悲揭「驟逝主因」

娛樂中心／蔡佩伶報導

向太談到生離死別的議題。（圖／翻攝自小紅書）

香港影視大亨向華強的妻子，「向太」陳嵐近年活躍於社群平台，常透過短片分享人生觀與社交經驗，談吐犀利又直接，近日她在影片中談到「生離死別」的議題，憶及前男友離世時，她曾嚎啕大哭。

向太指出前男友在九年前因為心肌梗塞猝逝，當她得知消息時悲痛不已，而那天也正好是向太的生日，向太雖跟前男友分手不過並未交惡，而且不只跟他的太太有不錯的交情，前男友跟向華強同樣認識，兩對夫妻還會相約一起出去旅行。

向太感慨形容對方就像是自己哥哥一樣，透露有關翡翠、古董的知識全都來自前男友的教導，因此得知對方離開人世，眼淚才會止不住，如今的向太也認為人生無常，尤其是身邊友人一個個離世，所以讓她更加珍惜彼此見面機會。

向太生日是前男友的忌日。（圖／翻攝自小紅書）

