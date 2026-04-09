生日變忌日！ 女子討抱遭拒「刺爆男友心臟」3刀奪命 遭求償千萬

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〔記者蔡彰盛／新竹報導〕恐怖情人！新竹29歲林女懷疑35歲同居陳姓男友劈腿前女友，竟在陳男生日當天在床上持菜刀刺穿陳男心臟致死，新竹地院依殺人罪判處有期徒刑16年，陳母對林女提起附帶民事賠償1千多萬元，新竹地院民事庭判賠277萬。

法官調查，林女經診斷罹有持續性憂鬱症、第二型雙相情緒障礙症等精神病症，懷疑陳男與前女友復合，前年6月13日陳男生日當晚一同前往KTV唱歌，事後林女在住處床上兩度向陳男索抱遭拒，心生不滿，持菜刀藏枕頭底下朝心臟、右頸各刺1刀，陳男起身反應時再朝背部刺入第3刀，陳男因右頸側動脈、右肺及心臟銳器傷，大量出血墜落床尾地板當場死亡。

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由於死者家屬及檢察官均請求對林女判處無期徒刑，法官審酌她非預謀殺人，考量林女無前科，童年時因為父親吸毒、母親從事八大行業，父母離婚，從小由祖母隔代教養長大，且未與家屬達成和解且未道歉，最後依殺人罪重判有期徒刑16年。

事後白髮送黑髮人的陳母請求林女賠償精神慰撫金1千萬元，加上其他損害合計求償1047萬。最後法官判賠精神慰撫金230萬元，加上喪葬費用等合計判賠277萬元。

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