生日變忌日！女深夜討抱遭拒「刺爆男友心臟」3刀奪命…法院判賠277萬

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記者吳泊萱／新竹報導

新竹29歲女因懷疑同居男友劈腿前女友，在男友生日當晚持刀穿心奪命。（示意圖／非新聞當事人／翻攝自 Pixabay）

新竹一名29歲林姓女子因懷疑同居的35歲陳姓男友劈腿前女友，又，竟趁陳男生日當天在床上熟睡之際，持菜刀朝陳男心臟、頸部連刺3刀，導致陳男傷重慘死。事後林女被依殺人罪判處16年徒刑；陳母則對林女提起刑事附帶民事訴訟，求償1047萬元。法院審理後認為陳母求償千萬精神撫慰金過高，僅判賠277萬元。

回顧案件發生經過，林女與陳男於2022年8月間開始交往，並在外租屋同居，期間二人多次分手又復合。林女曾在2023年7月，因感情、工作等原因前往身心科求診，被診斷罹患持續性憂鬱症、第二型雙相情緒障礙症等病症。

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2024年6月12日，林女因懷疑陳男與前女友復合，曾撥打1995生命線電話求助。13日正好是陳男生日，二人前往KTV慶祝飲酒歡唱，結束後返回租屋處休息。陳男熟睡期間，林女兩次向陳男索討擁抱遭拒絕，竟兇性大發，到廚房拿菜刀朝陳男左胸、右頸、後背猛刺3刀，導致陳男大出血慘死。

事後林女被依殺人罪起訴，遭陳男家屬及檢察官求處無期徒刑，法官審酌林女沒有前科，也非預謀殺人，加上同年因父親吸毒、母親從事八大行業，從小由祖母隔代教養長大，但未與死者家屬達成和解也未道歉，依殺人罪判處16年徒刑。

陳母則對林女提起刑事附帶民事訴訟，主張母子情深，如今兒子遇害，只剩她一人，對林女求償精神撫慰金1000萬，以及46萬餘元喪葬等費用，共計1047萬2630元。

法官考量陳母有3個孩子，案發時仍在工廠工作，名下有300多萬元財產；林女沒有工作，又罹患憂鬱症，名下無財產。考量二人學經歷、財產收入等一切情狀後，認為精神撫慰金應以230萬元適妥，因此判林女應賠償277萬2630元；全案可上訴。



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