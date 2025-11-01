生日變忌日！22歲護理系女大生目睹車禍 「下車救援」遭後車高速撞死。圖／翻攝自臉書

泰國近日發生一起令人心碎的連環死亡車禍，一名22歲護理系女大生吉拉瓦迪（Jirawadee Thonthongdaeng）與丈夫，半夜開車前往芭達雅（Phatthaya）準備慶生，在高速公路上目睹車禍現場，熱心的兩人下車協助傷患，豈料卻被一台汽車從後方高速撞上，導致吉拉瓦迪當場死亡，丈夫則重傷住院治療。

綜合泰國媒體報導，事發於上（10）月29日凌晨2時30分，吉拉瓦迪與先生開車前往芭達雅慶生的途中，行經曼谷至班昌高速公路時目睹一起車禍，兩人一同下車幫忙救援，豈料一輛汽車高速從後方撞上導致二次車禍事故，吉拉瓦迪當場慘死、丈夫重傷住院治療，總計3人死亡、5人輕重傷。

廣告 廣告

吉拉瓦迪的哥哥普拉潘薩克（Prapansak）透露，凌晨3時許接獲通知妹妹過世的消息，馬上趕回家領回妹妹的遺體。他表示，父母雙亡，兩人一直住在一起，妹妹曾在沙繳府（Sa Kaeo）擔任護理助理，也曾參加了6個月的短期護理助理課程，之後又學習了一年，並在職場工作了一年，事發當天妹妹與丈夫及4個朋友準備到芭達雅慶生，豈料卻迎來悲劇。

另名同行友人則透露，吉拉瓦迪與丈夫發現事故當下，將車停靠在路邊，並下車幫忙，豈料救援過程中，有一輛超速的汽車從後方直接撞向她們，將兩人擠壓進車內，導致她不幸死亡。

警方指出，該起車禍為5車連環車禍，初步調查顯示，起因為一輛轎車追撞Hino卡車，隨後吉拉瓦迪熱心下車幫忙指揮交通，慘遭後車撞死。

該起事故一共造成3人死亡，分別是22歲女大生吉拉瓦迪（JirawadeeThon Thong Daeng）、42歲男子帕努（Phanu Phan Rassameerat），以及43歲南韓籍男子尹基永（Yon Ki Young）。此外，傷者共有5人，目前均送往醫院救治。



回到原文

更多鏡報報導

29歲女醫師遭警察四度性侵！ 「手心寫遺書」絕望輕生全國怒了：一定要判死刑

女學生上課滑手機遭制止！父衝教室狂揍老師9拳「當場濺血」

好羨慕！高雄「這校」畢業旅行日本玩5天只要5千 校長證實了