生日變忌日！22歲護理系女大生目睹車禍 「下車救援」遭後車高速撞死
泰國近日發生一起令人心碎的連環死亡車禍，一名22歲護理系女大生吉拉瓦迪（Jirawadee Thonthongdaeng）與丈夫，半夜開車前往芭達雅（Phatthaya）準備慶生，在高速公路上目睹車禍現場，熱心的兩人下車協助傷患，豈料卻被一台汽車從後方高速撞上，導致吉拉瓦迪當場死亡，丈夫則重傷住院治療。
綜合泰國媒體報導，事發於上（10）月29日凌晨2時30分，吉拉瓦迪與先生開車前往芭達雅慶生的途中，行經曼谷至班昌高速公路時目睹一起車禍，兩人一同下車幫忙救援，豈料一輛汽車高速從後方撞上導致二次車禍事故，吉拉瓦迪當場慘死、丈夫重傷住院治療，總計3人死亡、5人輕重傷。
吉拉瓦迪的哥哥普拉潘薩克（Prapansak）透露，凌晨3時許接獲通知妹妹過世的消息，馬上趕回家領回妹妹的遺體。他表示，父母雙亡，兩人一直住在一起，妹妹曾在沙繳府（Sa Kaeo）擔任護理助理，也曾參加了6個月的短期護理助理課程，之後又學習了一年，並在職場工作了一年，事發當天妹妹與丈夫及4個朋友準備到芭達雅慶生，豈料卻迎來悲劇。
另名同行友人則透露，吉拉瓦迪與丈夫發現事故當下，將車停靠在路邊，並下車幫忙，豈料救援過程中，有一輛超速的汽車從後方直接撞向她們，將兩人擠壓進車內，導致她不幸死亡。
警方指出，該起車禍為5車連環車禍，初步調查顯示，起因為一輛轎車追撞Hino卡車，隨後吉拉瓦迪熱心下車幫忙指揮交通，慘遭後車撞死。
該起事故一共造成3人死亡，分別是22歲女大生吉拉瓦迪（JirawadeeThon Thong Daeng）、42歲男子帕努（Phanu Phan Rassameerat），以及43歲南韓籍男子尹基永（Yon Ki Young）。此外，傷者共有5人，目前均送往醫院救治。
更多鏡報報導
29歲女醫師遭警察四度性侵！ 「手心寫遺書」絕望輕生全國怒了：一定要判死刑
女學生上課滑手機遭制止！父衝教室狂揍老師9拳「當場濺血」
好羨慕！高雄「這校」畢業旅行日本玩5天只要5千 校長證實了
其他人也在看
哈瑪斯再歸還3遺體 以色列稱並非人質
（中央社耶路撒冷1日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，其昨晚透過紅十字會（Red Cross）接收來自加薩走廊（Gaza Strip）的3具遺體，並非先前從以色列被綁架後扣留在當地的人質。中央社 ・ 3 小時前
女失聯1個多月！警赴租屋處驚見恐怖景象…遺體發黑長蟲、屍水流滿地
台中市發生駭人死亡案件，今日（31日）台中市警方接獲桃園蘆竹分局通報，表示一名設籍桃園的61歲李姓婦人，在台中租屋，已失聯1個多月，家屬報案協尋。員警立即前往婦人租屋處查看，結果在門外就聞到濃濃屍臭味，經破門查看，婦人已死亡多時，身上長滿蛆蟲，且屋內滿地屍水，目前全案已報請檢察官相驗釐清死因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
平安宴吃席！ 1歲童遭黑狗撲倒咬臉 慘縫200多針
嘉義縣義竹鄉，有一歲小男童跟著家長參加廟會平安宴，結果席間，男童突然被鄰居飼養的黑狗撲倒，撕咬他的臉，導致男童送醫清創後縫了200多針，家長心疼壞了，現在闖禍的黑狗除了被罩上嘴套，動物防治所人員已經將犬隻沒入。TVBS新聞網 ・ 1 天前
玉雕人間國寶黃福壽師生成果展 千年一見《風的方向》返台首亮相
玉雕「人間國寶」黃福壽致力推廣傳統藝術，今天與學員聯合成果發表，他的顛峰之作《風的方向》成為現場焦點，堅硬的石材刻鑿成看似柔軟、延伸的枝葉，巧奪天工，超高難度的技法，被譽為千年一見，之前多在海外巡迴展出，從休士頓科學博物館返台後首度公開亮相。自由時報 ・ 1 小時前
楊謹華無法把小孩攤在陽光下！分享親子關係健康之道
影集《看看你有多愛我》11月2日晚間8點首播，女主角楊謹華飾演單親媽媽，並獨力撫養雙胞胎女兒林思廷、詹子萱，劇中她靠著大女兒林思廷的甜美形象而成為知名的網紅媽媽，戲外的她表示，如果是她本人會非常保護小孩，可能沒辦法做到把他們攤在陽光底下，「希望他們是在很健康、很快樂的環境下成長，隨著長大後開始接觸網路世界，這過程會慢慢溝通、教育，但不會一開始就讓他們曝露在螢光幕前。」中時新聞網 ・ 1 天前
胡瓜神曲是他編的！62歲屠穎跑步機上猝逝 張宇悲慟發聲
金曲獎最佳編曲人得主屠穎，驚傳在跑步機上摔倒猝逝，享壽62歲。他在華語樂壇地位崇高，年輕時曾與李亞明、劉偉仁等人合組藍天使合唱團。1987年他在翁孝良的鼓勵下，進入點將唱片為唱片編曲，第一首作品是綜藝天王胡瓜的歌曲《大雨大雨一直下》。屠穎合作過的歌手橫跨「半個華語樂壇」，兒子屠衡也是音樂人，稍早屠穎自由時報 ・ 1 小時前
足球智庫／阿德雷德球風大開大闔 奧克蘭主場強勢首推2.5大+雙進球
紐西蘭奧克蘭FC去年成軍，上季首度進軍澳洲A聯賽就贏得例行賽冠軍，新球季前2輪1勝1和力保不敗，今天（台灣時間1日）中午...Go Goal 勁球網 ・ 14 小時前
林念農出席非洲豬瘟中央災害應變中心記者會 (圖)
非洲豬瘟中央災害應變中心1日下午在農業部防檢署召開記者會，防檢署動物防疫組長林念農（圖）出席與會，說明第2輪防疫強化措施階段性成果。中央社 ・ 5 小時前
跟著壞鞋子一起「吃土」 11/13~15雲林3鄉鎮精采演出
結合文化部「振興偏鄉巡演計畫」，雲林縣政府從8月起邀請全台優秀團隊參演，目前已到元長、斗南、東勢等8鄉鎮演出，超過5000人次觀看，最後3場即將在11月13至15接連登場，邀請壞鞋子舞蹈劇場在大埤、莿桐、古坑演出經典節目《吃土》，歡迎民眾前往觀賞。自由時報 ・ 7 小時前
低估陸實力太愚蠢！黃仁勳大讚「華為」晶片 籲美中達共識
在南韓參加亞太經合組織（APEC）活動的輝達創始人兼首席執行官黃仁勳表示，低估大陸的實力將是「愚蠢的」。他提到，儘管目前沒有計劃，但輝達仍希望能夠向大陸客戶銷售其晶片。他指出，大陸市場對於輝達的發展至關重要，並認為這符合美中最佳利益。中天新聞網 ・ 5 小時前
台中離奇命案！92歲翁騎代步車出門…摔落「水深20cm」排水溝死亡
台中市大肚區發生落水意外，一名92歲劉姓老翁獨自騎代步車外出後失聯，家屬心急報案協尋，警方循線搜索在當地一處宮廟附近尋獲老翁的代步車，經確認發現老翁摔落一旁的大排水溝內，已明顯死亡，全案將報請檢察官相驗，釐清死因。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
轉眼身處美中對抗前沿 菲國巴丹群島居民心情複雜
（中央社馬尼拉1日綜合外電報導）美國為遏制中國軍力擴張，在菲律賓北端部署岸基反艦飛彈並積極與菲國聯合軍演；然而對居住於這些一夕之間變成重要戰略據點所在的居民而言，相關戰備作為讓社區感到不安。中央社 ・ 5 小時前
全國環保志義工群英會雲林登場 表揚34位模範環境教育志工
全國環保志義工群英會今天在雲林縣熱鬧登場，來自22縣市、超過2000位環保志義工齊聚，以四大趣味活動競技。環境部長彭啓明更頒發34位全國模範環境教育志工。彭啓明表示，有賴環教志義工作為政府推動環保工作的推手，我國一定能更快達成「2050淨零轉型」。自由時報 ・ 4 小時前
屏東勝利新村好熱鬧 縣長表揚道安小幫手及優良路老師
屏東縣政府今天在勝利新村舉辦交通安全宣導活動，由縣長周春米表揚36位道安小幫手、24位優良服務路老師，感謝他們在交通安全教育推廣的努力和貢獻，也呼籲大家要遵守交通、維護安全，現場還有交通知識闖關活動及市集，吸引了滿滿的人潮前往參加。這場交通安全教育宣導活動，由小朋友親子唱跳開場，親子一起趣味同樂，縣自由時報 ・ 7 小時前
黃秀芳成立彰化縣長擬參選人競選辦公室 (圖)
民進黨立委黃秀芳（中）1日成立「彰化縣長擬參選人黃秀芳競選辦公室」表示，黨內有初選機制，眾人依遊戲規則君子之爭，「兄弟爬山各自努力」，這是民主過程，她會謙卑、努力爭取縣民支持。中央社 ・ 6 小時前
北市男朝福德國小操場試氣槍 違反社維法送裁處
（中央社記者黃麗芸台北1日電）有網友發文指北市福德國小遭人持槍射擊。警方獲知主動到場調查，經查持槍的45歲鄭男，其背袋內有瓦斯空氣長槍和短槍等物，稱因等友人期間臨時起意試射，全案依法裁罰。中央社 ・ 4 小時前
愛慕遭拒不甘心！26歲男違保護令再騷擾 激烈反抗咬警耳朵
台中一名26歲林姓男子追求女同事遭拒後，竟持續跟蹤騷擾對方！10月31日晚間，他再次出現在女同事面前，警方到場要求離開時，林男情緒失控咬傷員警耳朵，最終被支援警力壓制並強制送醫。警方表示，林男先前已遭依跟蹤騷擾罪起訴，並被聲請保護令，如今再犯，已依違反保護令及妨礙公務罪嫌移送偵辦。馬岡派出所副所長廖乾甫指出，林男在逮捕過程中強烈抵抗，造成員警受傷，「整起案件已依違反保護令及妨礙公務罪嫌移送偵辦」。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
養13年愛犬疑遭毒死 女飼主辭職追兇3年討公道
根據陸媒《極光新聞》報導，北京首例寵物投毒刑事公訴案再度延審，2025年9月22日案件第9次審理因程序原因延後，源於2022年女子Penny飼養13年的愛犬Papi疑遭毒死。女飼主Penny指出，案發當日他們社區有11隻狗中毒、9隻死亡，其中一隻就是她的愛犬Papi。失去寵物的飼主們報警，...CTWANT ・ 5 小時前
玩家抽中遊戲「等了7年」終於收到寄送通知，原因曝光
你有中獎過嗎？等了多久才收到貨呢？一名玩家在網上分享，在等了 7 年之久後，他最近終於收到了官方的準備寄送通知，而這款遊戲就是《閃電十一人 英雄們的勝利之路》，讓網友笑說：「居然能保存中獎者資訊 7 年」！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
再對媒體重擊！美限制記者採訪權限 未經預約不得進白宮主要新聞辦公區
川普政府再度對媒體出手！白宮於當地時間31日發布一項新規定，禁止記者自由進出新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）與高層發言團隊所在的「上層媒體區」（Room 140），並要求今後所有記者若要進入該區，必須事先預約，否則不得入內。白宮表示，此舉是為了「保護可能涉及機密的敏感資料」，且新規立即生效。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前