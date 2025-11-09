生日趴變樣！壽星闖房性侵女大生「5同學看戲」 他竟喊：一個一個來

壽星闖房性侵女大生，5名同學卻眼睜睜看她被侵犯。（示意圖；freepik）

2021年一起可怕性侵案，高雄1名女大生受邀前往男同學生日派對，大家嗨到隔天凌晨，沒想到壽星闖女大生房內性侵她，其餘多位男姓友人（皆同學）上樓查看時沒有勸阻，反而在旁邊看戲，甚至有人跟上指侵、猥褻得逞。二審高院判決改判輕，洪姓壽星判4年，另1名陳男判10月、緩刑3年，其餘人都無罪，檢方不服提上訴，近日遭高院駁回，全案定讞。

根據判決書，當時洪男舉辦自己的生日趴，邀請被害女子小雪（化名）參與，2021年9月某日大家在某同學家進行派對，喝酒歡唱至隔天凌晨，不勝酒力的小雪先行返3樓房內休息。

廣告 廣告

沒想到洪男假裝關心進房，不顧小雪喊「不要」，開始性侵她，陳男、林男等人發現洪男久久沒下樓也上樓查看，當時房間黑漆漆，有人誤觸燈正好撞見洪男狼行，小雪則要求把燈關掉，洪男卻未要求其餘人離去。

噁心的是，陳男、林男等5人就在房間看洪男性侵小雪，一邊聊天嬉鬧，陳、林看了也上前指侵小雪，洪男過程中表示「好了，停下來了，要一個一個來，其他人先出去」；後來眾人離去後，陳男裸體再次進房，強制猥褻並意圖性侵小雪，因小雪拒絕作罷。

全案一審屏東地院認他們犯2人以上共同犯強制性交罪，判洪男8年、陳男5年、林男7年6月，案經上訴至高等法院二審洪男改判4年、陳男10月，緩刑3年，並得應向公庫支付15萬元及接受法治教育課程參場次，緩刑期間付保護管束。

林男二審改判無罪，高院認為，經查小雪證述有所瑕疵，並與其餘證人不符，無法僅憑小雪證述就認林男有檢方所指犯行。

檢方不服上訴最高法院，認為小雪指證洪男所說「一個一個輪流來」等語造成嚴重困擾，還有相關證據可證明洪、陳、林等4人強制性交、指侵犯行可採。

不過最高法院認為，從洪、陳、張男等人證述，無從認定洪男曾說「一個一個來」，高院已詳述其憑以為認定之證據及理由，核其所為之論斷，俱有卷存證據資料可資覆按，從形式上觀察，原判決上開部分尚無足以影響其判決結果之違背法令情形存在，因此駁回上訴，維持原判，全案定讞。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

美國護士性侵15歲繼子！ 詭辯「他讓我想起老公」還描述2人GG很像

鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數

蔡正元都看不下去！ 轟鄭麗文追思共諜：國民黨可改名投降黨