生日隔天成忌日！「李爸水餃」二兒子自撞亡 罹癌母痛哭

「李爸水餃」的二兒子在上班途中發生嚴重交通事故，造成全身多處骨折，經送醫搶救後仍不幸離世。（圖／翻攝李爸水餃臉書）





位於屏東恆春的「李爸水餃」由負責人李爸創立，他在3年前過世後，由妻子盧婦一肩扛起家計，將3個孩子繼續拉拔長大。怎料粉專於昨（16）日無預警發出公告，由於家中二兒子在上班途中發生嚴重交通事故，造成全身多處骨折，經送醫搶救後仍不幸離世。面對兒子的離去，盧婦哭到幾乎快要暈倒，也讓不少網友都感到相當不捨。

李爸水餃於昨（16）日無預警發出「無法出貨」的消息，由於家中二兒子在上班途中遭遇車禍，全身上下多處骨折，昏迷指數只有3，目前正在高雄長庚緊急搶救中，媽媽在接到通知後，幾乎哭到差點昏倒，希望網友們可以幫忙集氣，祈求他能順利度過難關。怎料就在同日下午，就傳來二兒子搶救無效、不幸離世的消息，也讓這個家庭在歷經失去丈夫、父親的痛苦後，再次受到嚴重打擊。

回想起事發前1天，還是二兒子的生日，盧婦難過得不能自已。根據《三立新聞網》報導，盧婦難忍心中淚水，表示「我兒子15號生日，隔天卻變成他的忌日，做媽媽的情何以堪，他也沒過生日，他說不用滿20歲的生日」。在二兒子過世後，盧婦整夜都強迫自己入睡，卻依然輾轉難眠，另外2個兒子更是悲痛不已。

李爸水餃過去在網路上相當有名氣，創店的李爸雖家境拮据，又因車禍導致腦部、胸部損傷，還罹患睡眠呼吸中止症，以及妻子罹癌、加上有3個孩子要扶養，在生活面對多重困境下，他仍選擇靠勤勞雙手包水餃，努力把孩子們拉拔長大。直到幾年前李爸過世，店面才由妻子接手至今。

