生日驚喜？壽星收郵局500元禮金「真相曝光」 網曝1銀行真的會發錢
生活中心／綜合報導
郵局會送「生日金」？一名女子近日分享，生日當天一早先收到中華郵政傳來的祝福簡訊，隨後又跳出帳戶入帳500元的通知，讓她一度以為獲得驚喜福利，不料點開交易明細才發現只是誤會一場，貼文引發熱烈討論。
該名女網友在Threads貼出手機截圖指出，她在12月8日清晨收到郵局傳來的生日祝福簡訊，內容寫著「在這最特別的日子裡，獻上我們最誠摯的祝福，祝您生日快樂」，隨即又收到帳戶入帳500元的通知，讓她驚呼「原來中華郵政生日會發錢喔！」
貼文一出，立刻掀起討論，女網友也在留言區補充說明，因為當下幾乎同時看到生日祝福簡訊和入帳通知，才會誤以為是壽星禮金，「是我發票中獎的錢，超好笑！」不少人笑虧「今年26歲，郵局欠我13000」、「那是五佰送的啦！祝你生辰快樂」、「看來郵局把我的生日忘了」、「差點去客訴，生日剛過怎麼沒收到」。
事實上，中華郵政並沒有發放給一般民眾的生日獎金，相關福利僅限於郵局員工。不過，也有網友分享，確實有銀行推出壽星入帳的小驚喜，例如永豐銀行的數位帳號，會在生日當月發放「壽星生日元」，有網友透露自己8月生日時，就收到1美元（約新台幣31元）的入帳通知。
