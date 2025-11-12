生日「不見王家梁身邊」！許維恩低調離台 鬆吐心聲：謝謝理解
娛樂中心／綜合報導
女星許維恩跟王家梁在2021年登記結婚，婚後育有一女「忒忒」，家庭生活相當美滿。然而，昨（11日）許維恩迎來44歲生日，但她卻透露是首次沒有跟家人一起過生日，真實原因曝光了。
許維恩近日低調前往杜拜放鬆渡假，湊巧的是旅程橫跨44歲生日當天，雖然親友無法陪在身邊慶祝，不過許維恩透露老公跟友人們都有提前幫她過，並感謝家人、朋友的理解跟愛護，最後還曬出跟老公王家梁視訊的畫面，偷偷放閃顯示兩人的好感情。
值得注意的是，許維恩發文感謝大家所給予的祝福，搭配的是在杜拜拍攝的比基尼照，從畫面中可以看到，許維恩將頭髮紮起，耳朵間還插著一朵小白花當作裝飾，白色的比基尼襯托出她雪白肌膚，深邃事業線更是大方全都露，展現迷人的一面。
