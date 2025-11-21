生日一趴接一趴！康康與許志豪端蛋糕為吳申梅慶生 半夜回家還有老公愛的祝福

《綜藝一級棒》主持人康康與許志豪，端出生日蛋糕為吳申梅慶生。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅昨（20）日43歲生日，但她忙著錄製《綜藝一級棒》，沒想到節目開錄前，所有工作人員都準備就緒時，主持人康康與許志豪突然端出生日蛋糕，帶領全場近百人齊唱生日快樂歌，這場突襲來得又猛又暖，讓吳申梅驚喜到差點落淚，她說：「從來沒有在這麼大的場合被意外慶生，真的很驚喜也覺得很幸福。」

吳申梅許下3個生日願望，她第一個願望是大家都生意興隆、活動滿滿，接著祝願《一級棒》收視長紅、週週第一，第3個願望則放在心底。因為要在節目中跳舞，她穿著平底鞋，身高比康康、許志豪矮了一截，站位自動形成一個小凹槽，康康立刻搞笑：「申梅，妳在在地下室嗎？」吳申梅妙回：「我在B2啦！」讓現場瞬間爆笑連連。

其實在生日前，吳申梅就不停在吃蛋糕，從上週南部工作時開始，不少鐵粉探班就直接送上蛋糕，甜度一路延伸到錄影棚，更讓她驚喜的是，一位5歲小男生特地跟媽媽說想聽「申梅姐姐唱歌」，得知她生日將近後，家長竟帶著壽桃山到表演現場為她祝壽，讓她當場眉開眼笑、連聲道謝。

雖然工作到凌晨一點多才拖著疲憊回到家，沒想到老公早已準備好蛋糕等著替她補上專屬的深夜慶生，從粉絲、節目團隊到老公，她連續一整週被滿滿愛意包圍，讓她直喊：「今年真的超級幸福。」最後，吳申梅也驚喜預告，2025年全新壓軸單曲預訂將於12月10日正式發行。

