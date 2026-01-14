一生橫跨兩次世界大戰「翁失蹤90年」後人為處理土地…刨史料證明人死亡

記者陳弘逸／南投報導

南投縣張姓老翁於台灣日治時期出生，成年後，不明原因失蹤；依據最終戶籍資料，人已失蹤近90年。（示意圖／PIXABAY）

南投縣張姓老翁於台灣日治時期出生，成年後，不明原因失蹤；依據最終戶籍資料，人已失蹤近90年，但他為家主土地共有人之一，後人為處理分割共有土地，向南投地院聲請死亡宣告；法院查閱大量「史料」並依台灣光復後首次戶口普查時間為準，裁定死亡日期是1966年，可抗告。

民事裁定指出，張姓老翁於大正6年（民國6年、西元1917年）7月22日出生，人於昭和10年（西元1935年）失蹤，至今已失蹤近90年，他生前最後設籍地址為「台中州南投郡中寮庄鄉親寮567番地」。

由於台中遺留的土地，張姓老翁為共有人之一，後人提起請求分割共有物之訴，老翁戶籍從日治時期轉寄留至台中州南投郡中寮庄鄉親寮567番地後，就沒任何設籍資料，已失蹤迄今，生死不明，因此，只能向法院聲請死亡宣告。

依據台灣光復後首次戶口普查，並以1956年9月16日午前零時為標準時刻，便無張姓老翁的戶籍資料。家屬於去年登報協尋，都未收到關於失蹤者生死訊息；法院綜合相關證據，堪信家屬主張為真實。

法官認為，張姓老翁失蹤當時39歲，並以光復後首次普查時間為基準，認失蹤屆滿10年，為1966年9月16日下午12時為止，故推算該時間點為死亡時間，准許聲請死亡宣告，可抗告。

