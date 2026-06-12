「生死之交」一起紅了！金武烈親揭許楠儁「哭哭表情」私訊 鬆口談《鐵拳教育》第2季
金武烈主演的Netflix新劇《鐵拳教育》引發全球劇迷追劇熱潮，曾與他合作《Sweet Home》系列劇的許楠儁，近來也因為《我的王室死對頭》人氣飆漲，金武烈今（12日）在首爾受訪提到此事，很開心兩人都熬出頭了！
金武烈與許楠儁在《Sweet Home》系列劇中是生死之交，許楠儁還為了救活金武烈，犧牲自己輸血給對方，才換得金武烈一命，感人又帶點Bromance的兄弟情賺人熱淚。
金武烈、許楠儁忙傳訊息互相恭喜
金武烈今受訪也提到，兩人在拍攝《Sweet Home 3》的時候，幾乎形影不離，也因此變得很熟。更笑說：「我們還是成均館大學的前後輩。雖然在片場是第一次見面，但因為是同校出身，很快就拉近了距離。」許楠儁也常在訪問中，大讚金武烈就是他的學習榜樣。
金武烈受訪時也分享了兩人的暖心對話，「我和楠儁最近都在互相祝賀彼此。他先傳訊息跟我說『哥，真的恭喜你』，我回覆後，他又傳來『沒想到我也有這一天（哭哭）』。我也告訴他，『我們就盡情享受這份喜悅，好好心懷感謝吧。』看到楠儁現在發展得這麼好，我真的非常開心。」
此外，由於《鐵拳教育》上線3天後，觀看次數就超過640萬，並在全球掀起追劇熱潮，不只拿下台日韓等27個國家及地區的收視冠軍，也一舉衝上Netflix全球非英語影集排行榜冠軍。
《鐵拳教育》全球暴紅！金武烈收到大馬老師觀後心得
談到暴紅後最印象深刻的留言，金武烈分享有一位馬來西亞教師私訊他說非常有共鳴，也從劇中獲得安慰，還許願一定要拍第二季。讓他開心地說：「原本只是希望大家能夠享受這部我們用心完成的作品，沒想到竟能跨越國界，引起這麼大的共鳴。尤其得知身為教師的人們從劇中獲得慰藉，讓我感到相當意外。」《鐵拳教育》全季10集，正在Netflix熱播。
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