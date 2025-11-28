生死交關！美籍男爬象山突倒地竟心梗「3大黃金關鍵」救了他

記者簡浩正／台北報導

一名美籍旅客11月初在台北市象山爬山途中突然倒地、失去意識。(示意圖／北市府提供)

一名美籍旅客11月初在台北市象山爬山途中突然倒地、失去意識，行經的民眾立刻施以CPR(心肺復甦術)並迅速取得AED(自動體外心臟去顫器)；消防人員到場後接手急救，緊急將OHCA（到院前心肺功能停止）的病人送抵北醫附醫。醫療團隊診斷為急性心肌梗塞，即刻啟動心導管團隊與葉克膜團隊搶救。歷經兩週治療，病人順利康復出院。

北醫附醫特地邀請台北市政府消防局莊敬、永吉分隊與醫療團隊一同為來自美國的Atom舉行重生慶祝會，回想單純的登山健行竟陷入生死交關，Atom與妻子多次哽咽致謝。

廣告 廣告

第一時間收治病人的北醫附醫急診醫學科醫師蔡鴻維表示，心肌梗塞是與時間賽跑的疾病，Atom在山上心臟停止時，一旁民眾隨即展開CPR，而現場周邊剛好設有AED，救護人員得以快速予以電擊，爭取於黃金救援時間送到醫院啟動心導管與葉克膜團隊，從到院前的救治至住院的醫療處置，分秒之間環環相扣，是這次救援成功的關鍵因素。

Atom的主治醫師、北醫附醫心臟內科醫師楊宗霖表示，病人到院時已陷入心因性休克，必須在最短時間內完成關鍵處置。醫療團隊啟動葉克膜讓病人的心肺得以休養，隨即緊急以心導管順利打通阻塞血管並置放支架；後續於加護病房運用低溫治療保護大腦，降低腦部損傷風險，所幸病人成功恢復意識，沒有神經學後遺症，手腳行動自如，順利康復出院。

美籍Atom(格紋襯衫者)住院兩周後康復出院。（圖／北醫附醫提供）

時值秋冬交替，北醫附醫急診重症醫學部主任趙君傑指出，低溫會使血管收縮、血壓上升，加重心臟負擔，增加冠狀動脈堵塞風險；而登山多為持續上坡，需要大量心肌耗氧，本身已有三高、肥胖或抽菸等風險因子，更容易出現心絞痛或心肌梗塞。研究也顯示，清晨4點至上午10點為心肌梗塞好發期，登山族群常在清晨出發，風險增加。

他提醒有高血壓、高血脂、糖尿病、冠心病的民眾，冬季登山前建議諮詢醫師，保留 10–15 分鐘循序暖身，可避免血壓飆升，過程中出現胸悶、壓迫感、冒冷汗、呼吸急促、明顯疲倦都可能是心肌缺氧的警訊，強行下山可能導致病情惡化；建議先停止走動、保持溫暖，避免心臟負荷，務必即刻撥打 119 或向隊友求助。

更多三立新聞網報導

是否跟進「週休3日」？晶華潘思亮回應了 曝台灣「3景」最吸引外國人來

慟！「惡性腫瘤手術專家」三總神外主任馬辛一病逝 院方回應了

簡直浪費錢！專家點名「5居家用品」應立刻停止購買 曝省錢絕招

蘇丹紅化妝品「新增1代工業者」食藥署曝「這款潤唇膏」暴增6000支下架

