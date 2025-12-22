生死差一步！張文燃煙霧彈 女高中生「見火光」逃

有名女學生，距離嫌犯僅有兩到三公尺的距離。（圖／東森新聞）





北捷台北車站、中山商圈發生恐怖攻擊事件，嫌犯丟擲煙霧彈的起點，選在M7出口下，人潮沒有太多，僅會有等充電或休息的民眾，當時就有名女學生，距離嫌犯僅有兩到三公尺的距離，在事件過後，她也發文回憶當時狀況，一見到火光覺得不對勁就趕緊逃跑，這一幕也讓資深媒體人沈春華看到後，感到既緊張又慶幸，因為在危機裡，能否即時判斷、行動，往往就是生與死的分界。

走進北捷M7出口下的這個空曠區，設有個充電站很常會有民眾在這邊充電還有休息，而這也是嫌犯張文在北捷丟擲煙霧彈的起點，監視器清楚拍下冒煙燃燒過程，而他當時站的位置就是在這邊，第一顆監視器沒有拍到的視角，旁邊當時還有名女學生，女學生回憶她當時離嫌犯，只有兩到三公尺的距離，她一驚見有火光出現，趕緊東西拿著立刻逃命。

一手拿著個人物品，一手拿著琴，女同學機警察覺有危機，嫌犯當時還有回頭瞄了一眼，女同學說他當時確實有先傻住，雖然有戴耳機，不過她說是耳機內的音樂，讓她反應過來需要趕快走，而她也澄清，她不是要趕車，是因為另外一邊全是煙霧，只想趕快跑遠。

女學生聽的音樂，樂團是胡凱兒的歌，不過她說通勤時非必要還是不要戴耳機，尤其不要開降噪，要多注意附近的狀況。

這機警逃跑的反應也讓資深主播沈春華感觸很深，她感嘆女學生從嫌犯身旁快速跑過，兩秒後就陷入煙霧中，她與危機的距離只有一步之遙，看到那一幕，讓她心狂跳不已，也為女同學的警覺與果斷感到慶幸，因為在危機裡，能否即時判斷行動，就是生與死的分界線。

而嫌犯犯案的畫面，驚悚過程歷歷在目，女學生機警的反應救了自己也提醒眾人得留意身邊狀況。

