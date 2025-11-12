生死成謎！吳亦凡若出獄恐面臨「化學去勢」 過來人揭痛苦過程

吳亦凡驚傳獄中身亡，網傳指他返加拿大恐遭「化學去勢」。（圖／翻攝自微博＠宛宛KW）





前EXO成員吳亦凡入獄4年後，再傳出「獄中身亡」消息！多個海外論壇與社群帳號爆料，他疑似在北京服刑期間身亡，但目前北京官方與司法單位都未證實。同時，大陸網路又出現新一波傳聞，指出35歲的吳亦凡若依判決服刑至45歲出獄，將被中國驅逐出境，返回加拿大後可能會面臨「化學去勢」的刑罰。

目前有關吳亦凡「獄中身亡」的消息，主要來自匿名爆料與網路轉傳，沒有任何官方單位出面證實，因此仍屬於未經確認的傳聞。唯一已知的事實是，吳亦凡因涉及性侵等罪名被判處13年徒刑，刑滿後將被驅逐出境。

有律師網友指出，加拿大對性侵案件沒有追訴期，像都美竹等受害者將來若願意，仍可報案提告。因此，網路上出現吳亦凡返加可能被化學去勢的說法。根據《每日郵報》報導，一名曾接受化學去勢的受刑人表示，這種針劑大約每3個月注射一次，打的時候非常疼痛，「即使腦中還有慾望，身體也無法產生反應」，形容過程極為痛苦。



