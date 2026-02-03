生死教育繪本作家 書款助早療

《我離開之前》作者何冠妤（左3）捐書款，為聖功醫院早療孩子搶治療黃金期。

（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

深耕生死教育與臨終陪伴逾20年的何冠妤，將多年第一線實務與體悟化為生命自主規劃繪本《我離開之前》，3日將書籍售價的11%捐贈聖功醫院「兒童發展聯合評估中心」。她強調，生命不只是為終點做準備，更是對「開始」的守護，當我們願意為結局負責，也更該對正要起跑的人生創造更多可能。

《我離開之前》新書發表會中，何冠妤分享創作初衷，並邀集多位長期投入生命照護以及兒童發展領域的醫療專家出席，包括聖功醫院院長劉文欽、安寧病房暨家醫科主任張薰文，以及兒童發展聯合評估計畫主持人、同時也是復健科主任陳奕村，共同見證從「好好告別」走向「好好長大」的生命對話。

現場也安排受贈儀式，長期投入醫療關懷的企業家鐘治世購買一百本贈予聖功醫院安寧病房，盼成為陪伴病友與家屬的重要力量；隨後進行簽書棟，讀者透過「買書做公益」將祝福化為實際支持。

劉文欽指出，該院去年幫助逾1萬人次需要早療的孩子完成治療；因現有空間與人力服務量能滿載，仍有200多位孩子排隊等待早療。為避免孩子在等待中錯過黃金療育期，已著手進行兒童早療服務擴大計畫，讓每一位需要幫助的孩子都能即時被接住。

何冠妤表示，「早期療育是支持孩子發展、穩固成長的重要基石」，《我離開之前》不僅是一本談死亡的書，更透過支持兒童早期療育，串起一場跨越世代的愛—從好好告別，也要好好長大。