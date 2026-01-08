生死瞬間影片曝光！2歲女童車禍險遭貨車輾頭 母驚嚇伸手猛拉救回

社會中心／彰化報導

謝姓女子騎車載著2歲的女兒行經路口時與周姓男子駕駛的小客車碰撞。（圖／翻攝畫面）

彰化市彰草路與精誠路口昨天（7日）發生一起車禍，謝姓女子（25歲）騎車載著2歲的女兒行經路口時，與周姓男子駕駛的小客車碰撞，謝女人車倒地，女兒也拋飛倒在一輛小貨車底，險些就遭車輪輾過，所幸謝女及時伸手施救才未發生憾事，驚悚瞬間全被行車紀錄器拍下。

從影片可見，機車女騎士載著孩童往前直行，行經事故路口時，與一輛欲穿越路口的白色奧迪自小客車發生碰撞，機車彈撞左前方一輛小貨車後，女騎士摔倒在車道上，孩童甚至還滑行到小貨車底。

小貨車駕駛當下沒發現異狀，繼續起步前行，後輪險些就要輾過女童頭部，所幸女騎士連忙把孩童往後猛拉了一把，才讓孩子逃過死劫。

謝女騎車和小客車發生碰撞，女兒拋飛倒在一輛小貨車底，險些就遭車輪輾過，所幸謝女及時伸手施救才未發生憾事。（圖／翻攝畫面）

警方表示，7日上午10時42分接獲報案，彰草路與精誠路口發生車禍，經查，周姓男子當時駕駛自小客車由精誠路南往北進入彰草路，與沿著彰草路直行的謝姓女騎士發生碰撞，造成謝女及其孩童多處擦挫傷，雙方酒測值皆為0，詳細肇事責任仍待調查釐清。



