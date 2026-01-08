生死瞬間影片曝光！2歲女童車禍險遭貨車輾頭 母驚嚇伸手猛拉救回
社會中心／彰化報導
彰化市彰草路與精誠路口昨天（7日）發生一起車禍，謝姓女子（25歲）騎車載著2歲的女兒行經路口時，與周姓男子駕駛的小客車碰撞，謝女人車倒地，女兒也拋飛倒在一輛小貨車底，險些就遭車輪輾過，所幸謝女及時伸手施救才未發生憾事，驚悚瞬間全被行車紀錄器拍下。
從影片可見，機車女騎士載著孩童往前直行，行經事故路口時，與一輛欲穿越路口的白色奧迪自小客車發生碰撞，機車彈撞左前方一輛小貨車後，女騎士摔倒在車道上，孩童甚至還滑行到小貨車底。
小貨車駕駛當下沒發現異狀，繼續起步前行，後輪險些就要輾過女童頭部，所幸女騎士連忙把孩童往後猛拉了一把，才讓孩子逃過死劫。
警方表示，7日上午10時42分接獲報案，彰草路與精誠路口發生車禍，經查，周姓男子當時駕駛自小客車由精誠路南往北進入彰草路，與沿著彰草路直行的謝姓女騎士發生碰撞，造成謝女及其孩童多處擦挫傷，雙方酒測值皆為0，詳細肇事責任仍待調查釐清。
更多三立新聞網報導
花蓮「部落惡匪」落網！4天內連偷帶搶犯5案 檢聲押獲准
基隆和平島市場傳兇殺案！1男全身多處刀傷搶救中 疑感情糾紛引殺機
國道火燒車！聯結車「引擎有異音」陷火海 貨物全燒毀損失慘重
山道猴出事了！財茂彎「貼地滑行」連撞3車畫面曝 越級被抓挨罰
其他人也在看
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 16
台積電洩密案第4名內鬼將現身！陳姓工程師今移審法院拚交保
台積電爆發一連串洩密案，先爆發前工程師陳力銘勾結內鬼吳秉駿、戈一平竊取2奈米晶片機密，並將資料交付東京威力科創（（ＴＥＬ））台灣子公司，3人迄今遭智慧財產及商業法院收押。不過，陳力銘後續又咬出新內鬼陳姓工程師竊密，檢方今早將在押的陳姓工程師移審法院，合議庭將開庭決定是否交保。據了解，陳姓工程師涉及重罪且迄今不吐實，交保恐怕有得拚。太報 ・ 3 小時前 ・ 16
【明星聊愛車】「帆嫂」Julie享受科技便利購入Tesla Model Y 電動車像智慧手機、有感省下加油錢、前後車廂置物大空間
氣質優雅、溫柔知性的「帆嫂」Julie（劉景莊），常出現在各大綜藝節目，曾出書分享幸福婚姻祕訣！坦言在要購入特斯拉Model Y之前，幾乎被全家人投反對票，但現在這台電動車可是大家搶著開的寵兒；即將步入花甲之年，在加入電動車行列後，有種被智能科技照顧到的感覺，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 18 小時前 ・ 1
汽車油表小箭頭用途曝光！發明者沒申請專利
[NOWnews今日新聞]開車上路時，最重要的資訊都寫在駕駛座前方的儀表板上，但你知道，油表上的小箭頭代表什麼意義，又是怎麼誕生的嗎？事實上，這源自一位福特汽車的工程師，曾在一場大雨中搞錯了公務車的加...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 14
賓士旗艦校正回歸！EQS將走入歷史
在電動車轉型的道路上，賓士顯然上了一堂昂貴的課，隨著2026年初市場訊息明朗化，這家百年車廠正式宣布將調整其電動旗艦戰略，備受爭議的EQS型號將在這一代畫下句點，未來不再會有獨立命名的EQS續作。取而代之的，是將純電動力重新納入品牌靈魂S-Class的家族版圖中。這項決策也代表著賓士已經認錯，決定結束「燃油與電動外觀分家」的實驗，將開始學習BMW的模式讓燃油與電動兩者的樣貌更加接近。賓士決定放棄EQS這個車款，未來的旗艦電動將會與S-Class長相一致。最令老派車迷與後座買家振奮的，莫過於設計語彙的大轉向。現行EQS為了追求極致風阻係數而採用的圓潤設計，雖然科技感十足，卻也被不少忠實客戶詬病缺乏旗艦車款該有的雄偉氣勢。根據最新的開發計畫，新一代純電S-Class將揮別那種輪廓，轉而回歸經典的三廂轎車比例。這意味著我們將迎來更長、更挺拔的引擎蓋，以及更具存在感的車頭造型，讓純電版本與燃油版本在外觀上趨於一致，守住S-Class那份不怒而威的領袖儀態。 雖然長得越來越像，但底盤結構卻是截然不同。為了在不同動力領域追求極致，賓士採取了雙平台並行的戰略，傳統燃油與油電混合車型將沿用優化的MRACarture 車勢文化 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
456億全到位！桃園捷運棕線正式啟動 至迴龍僅18分鐘
桃園捷運建設迎來重大里程碑！桃園市政府捷運工程局7日指出，捷運棕線基本設計已正式通過行政院公共工程委員會經費審議，總經費456.49億元全數到位，這也宣告棕線正式從紙上規畫作業，邁入工程招標與實質推動階段。未來通車後，桃園市中心至新北迴龍僅需18分鐘，將徹底改變萬壽路塞車惡夢，開啟北北桃通勤新革命。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 6
雙北新捷運！預計路線出爐 估今年中送中央審議
雙北新捷運！預計路線出爐 估今年中送中央審議EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 3
涉罷綠偽造連署！黃呂錦茹再赴北院開庭 被問「這一題」反應曝
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹，去年（2025）在罷免綠委吳思瑤、吳沛憶案中涉嫌偽造連署，不僅被北院裁定羈押禁見，更被北檢偵結起訴，而她在首度開庭時全部認罪，並聲請具保停押，事後被北院裁定1千萬元交保，並左腳配戴電子腳環監控等措施。如今，黃呂錦茹今（7）日上午再度前往北院開庭，面對記者提問是否希望解除腳環時，黃呂錦茹的反應也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 8
寶嘉聯合車展捷報「5天接單328張」！趁勢再推「新車全台巡迴展示」1/10起開跑
寶嘉聯合自2024年12月完成管理團隊調整後，全面檢視並重整台灣市場的產品導入節奏與通路營運佈局。面對2025年台灣整體汽車市場環境劇烈變動，寶嘉聯合仍以穩健推進的營運步調，透過多品牌策略深化與經銷通路全面升級，帶動全年整體銷售較2024年呈現翻倍成長，全年合計領牌達4,253輛，創下寶嘉聯合自2007年承接品牌代理以來的歷史新高紀錄。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中榮爆「廠商無照執刀」！遭控醫喊「內鬥真可怕」公開1畫面
生活中心／巫旻璇報導台中榮總神經外科近日遭指控，疑似多年來放任未具醫事資格的醫材廠商人員進入手術室，甚至在脊椎內視鏡微創手術中實際接觸手術流程，相關情況恐已持續近三年，受影響病患人數估計超過180人。其中一名被點名的醫師，在社群平台上頗具知名度，追蹤人數達5.6萬人，昨（7日）也透過發文回應，引來外界聯想。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
經典上掀頭燈驚喜回歸！Result Japan打造「Neo86」改裝套件
對於《頭文字D》的擁護者或是JDM鐵粉來說，AE86 Trueno那最具靈魂的「掀燈」無疑是不可取代的時代象徵。然而，受限於現代行人安全法規與風阻設計，這項設計早已在車壇絕跡。就在2026年東京改裝車展前夕，日本知名改裝廠Result Japan拋出了一顆震撼彈，正式推出名為「Neo86」的全車外觀套件，成功將消失數十年的上掀頭燈，移植到了現代的Toyota GR86 / GT86身上，讓車迷在數位時代也能重溫80年代的機械美感。日本知名改裝廠Result Japan拋出了一顆震撼彈，正式推出名為「Neo86」的全車外觀套件，成功將消失數十年的上掀頭燈，移植到了現代的Toyota GR86 / GT86身上。這套「Neo86」套件並非單純的視覺裝飾，其最核心的變革在於徹底重塑的車頭結構。Result Japan工程團隊研發出了一組具備實際啟閉功能的上掀式頭燈，並配合這項改動，重新設計了更為平整的引擎蓋與富有稜角的葉子板，成功將現代車型的圓潤線條轉換為充滿80年代風格的剛硬與洗鍊。此外，復古風味十足的霧黑塗裝前保險桿，鑲嵌了經典的黃色圓形霧燈，整體前臉幾乎完美還原了當年AE86 TrueCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
黃明志甩謝侑芯猝逝命案 年初復工推賀歲歌破百萬觀看
【緯來新聞網】大馬歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯於吉隆坡猝逝的命案，並一度面臨吸食與持有毒品兩項指緯來新聞網 ・ 21 小時前 ・ 30
飛官辛柏毅夜訓失聯！親友急喊：拜託撐下去
[NOWnews今日新聞]花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援，這...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 30
愛玩車／Lexus車主大福音 輪胎也保固
愛玩車／Lexus車主大福音 輪胎也保固EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【2026 CES】Sony Honda Mobility帶來加高的休旅車型－Afeela Prototype 2026
Sony與Honda合作成立的Sony Honda Mobility於2023年的CES展公布電動品牌Afeela上線，2024年CES則展出原型車，2025年CES公布售價和預告2026年交車，而今年CES則帶來另一作品－Afeela Prototype 2026。前幾年看好電動車市場，Sony於2020年CES展上發表純電概念車Vision-S，2022年則進一步和Honda合作成立Sony Honda Mobility，2023年於CES展成立Afeela電動品牌，2024年CES展帶來原型車，而2025年則正式推出量產版Afeela 1並公布Origin：89,900美元/Signature：102,900美元建議售價，預計2026年中交車，而今年CES展Sony Honda Mobility則進一步帶來新作品－Afeela Prototype 2026。Afeela 1已於2025年公布售價，預計2今年中交車，今年CES展則帶來Afeela Prototype 2026。早在2024年Sony Honda Mobility就表示除Afeela 1外還會有迎合市場趨勢的休旅車型Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影/新北中和發生嚴重氣爆！男子重傷命危插管
新北市中和區今（7日）凌晨不太平靜，在景新街一處民宅發生嚴重氣爆，嚇壞鄰居趕緊報案，警消獲報趕來救人，屋內一名57歲男子被救出，目前仍在加護病房插管被搶救。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
OPEL小改2026年式Astra亮相，改款車型配備照明光條和更智慧化的車頭燈組
儘管SUV車型的主流地位不變，但傳統四門房車和掀背車仍在許多市場保有強勁的銷售， Stellantis集團一直努力於服務那些不願選擇高坐底盤車款的買家，本周集團旗下OPEL品牌推出小改款Astra，正是為這些買家而生。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
F-16辛柏毅「飄移軌跡」模擬曝！落點恐在這一帶 搜救不限72小時
6日我空軍花蓮基地一架F-16戰機在執行夜航訓練時，突然陷入空間迷向，於花蓮縣豐濱鄉外海失聯，29歲上尉飛官辛柏毅當下疑似跳傘逃生後墜海，目前仍在協尋當中。就有網友以OpenDrift模擬，推算出辛柏毅可能的「漂流點」，希望提供船家、軍方參考。國防部昨（7）晚也表示，搜救不會受限72小時，會全力搜救辛柏毅上尉。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
女騎士路中撿狗罐罐.遭疑闖燈轎車撞 駕駛趁亂肇逃
屏東縣 / 綜合報導 屏東有名女騎士，騎車過程中發現所載的狗罐罐掉了，於是她就在路口處停下，跑到馬路中央撿拾掉落的狗罐頭，沒想到卻被疑似闖紅燈左轉的轎車直接撞上受傷送醫，但肇事駕駛下車後卻謊稱要載騎士送醫，隨後趁亂開車逃離現場，警方獲報展開追查。路口處，散落許多罐頭，一名騎士將機車停妥後，小心翼翼走到路中央，彎腰開始撿拾，旁邊行經的車輛，擔心會撞到他，都刻意放慢速度，但這時一輛要左轉的轎車，疑似先闖紅燈急著轉彎，結果一過彎就撞到人，騎士當場被撞飛到人行道上，駕駛緊急踩剎車。記者VS.目擊民眾說：「腳受傷，(喔腳有受傷)，對，後來救護車來就載走了。」附近攤商說：「他沒有注意到紅綠燈，這裡常常，他們有時候也是也有翻車，什麼(車禍)都有。」事發就在屏東市忠孝路與廣東路口，當時女騎士停下來，是為了要撿掉落路面的狗罐頭，卻遭左轉汽車撞上受傷，沒想到肇事駕駛，沒留在現場處理，反倒開車逃逸。目擊民眾說：「很危險啊，很多車子啊，也沒有人要讓啊，喔那位(肇事駕駛)都沒下車耶。」屏東分局第五組巡官林延諭說：「肇事駕駛下車偽稱欲載其就醫，隨後竟趁隙駕車逃逸，警方已調閱監視器畫面，掌握車主身分。」實際開車，用第一視角來看，行人走到A柱前方，就成為駕駛視線盲區，如果沒特別留意前方車況，很容易發生意外，這一回駕駛疑似因為視線死角，撞上撿拾物品的女騎士後，竟然又逃離現場，逃避責任不為自己肇事負責，警方全力追查。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
通學區搶快闖紅燈 廂型車險撞小學生引公憤｜#鏡新聞
這畫面真的太可怕！一輛黑色廂型車，經過校門口時闖紅燈，差點撞上正要過馬路的學童，地點就在台北市北投國小，這樣的畫面引起公憤！北投警方也認定屬於重大違規，將會約談車主到案說明，並且開罰。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2