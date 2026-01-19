生死瞬間！氦氣氣球險害女兒喪命 父淚喊：嘴唇都變黑

近日，一名吳姓父親在社交媒體threads上分享了自己女兒差點因玩氦氣氣球而喪命的驚險經歷。這位吳姓父親表示，當時女兒因貪玩將頭套進充滿氦氣的氣球中，導致失去意識並出現尿失禁的情況。當他們發現時，女兒已經躺在地上，嘴唇發黑，情況相當危急。所幸，及時將氣球移開後，女兒得以被救回。

這位吳姓父親回憶起自己17歲時被重傷送醫的經歷，深刻體會到面對「可能永遠失去」的恐懼。他強調，這種恐懼是如此真實，讓人無法忽視。為了提醒其他家長，他特別呼籲大家不要將氦氣氣球視為玩具，因為這些氣球可能帶來致命的危險。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，氦氣本身無毒，但使用時需注意可能導致缺氧。若小朋友吹含氦氣的氣球，吸入害氣會降低空氣中氧氣濃度。正常氧氣濃度為21%，若降至16%以下，可能出現缺氧症狀，如呼吸衰竭、意識不清，甚至抽搐，需特別小心！

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，氦 氣本身無毒，但使用時需注意可能導致缺氧 。（圖／翻攝畫面）

吳姓父親表示，當天下午他的女兒在玩彩虹小馬氣球時，不小心把氣球劃破了，當時只是小洞，還在漏氣。後來他去上廁所，出來就看到她倒在地上，臉上竟然黏著氣球，於是他趕快把氣球扯掉，結果她嘴唇都變黑了，完全沒反應，嚇死他了！幸好叫了幾聲後她醒來大哭，於是趕緊送往醫院救治。

吳姓父親指出他去上廁所，出來就看到她倒在地上，臉上竟然黏著氣球，於是他趕快把氣球扯掉，結果她嘴唇都變黑了，完全沒反應。（圖／翻攝畫面）

