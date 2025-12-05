生死瞬間！疑煞不住水泥車先撞轎車 再衝人行道
新北市 / 綜合報導
今（5）日上午10點多，新北市淡水區中正東路二段，一輛預拌混凝土車疑似因為剎車不及，先在路中追撞一輛轎車，再衝上人行道撞電桿。當時一名路人即時閃過，相當驚險。預拌混凝土駕駛一度受困車內，挨撞轎車上的駕駛和乘客，也只有輕傷，送醫都沒有大礙。事發地點鄰近許多工程及建案，常常會有大型車出入，民眾行經一定要多多留意。
號誌轉變黑色轎車趕緊減速，但後方的混凝土預拌車，疑似沒有察覺直接撞了上去，力道之大車體零件瞬間在空中飛散，預拌車駕駛為了閃避向右偏移，差點撞上人行道上的黑衣女子，所幸女子緊急跳開才沒受到波及，斷掉電線桿空景，一旁的電線桿及路牌硬生被撞斷，人行道的磚頭也被撞得七零八落，撞及瞬間嚇壞了附近民眾。
附近民眾說：「車頭是壞得很厲害啦，我有看到他(駕駛被)提到那個(擔)架上。」、「撞擊聲很大聲，然後去看就已經很嚴重了，那個十字路口很常有車禍。」擋風玻璃整片碎裂脫落，車頭嚴重變形。
事發在今（5）日上午10點多，53歲的邱姓駕駛行經，新北市淡水區中正東路與八勢路口，煞車不及發生碰撞，邱姓駕駛一度受困車內腳踝撕裂傷，至於轎車上的駕駛及乘客輕傷沒有大礙，淡水分局交通組巡官盧旻誼說：「混凝土預拌車疑似因未注意車前狀況，與自小客車發生碰撞，造成雙方駕駛及乘客受傷，經檢測雙方酒測值皆為0。」
記者羅立安說：「由於附近有許多的大型工程正在進行當中，所以看到有這種大車常常會行經在中正東路二段上。」距離事發地點最近的，有淡海道路的相關工程，還有2019年就開工的淡江大橋，及淡海新市鎮等等不少新建案，大型車來來去去不僅開車的，還是其他用路人都應提高警覺，所幸這起事故沒有造成嚴重傷亡。
更多華視新聞報導
義大世界外驚悚車禍 騎士疑超車遭水泥車追撞
台65水泥車翻覆撞破隔音牆 碎片.燈桿往下狂砸
水泥車過彎失控翻覆「倒頭栽」 駕駛一度受困
其他人也在看
終於不必改車了！七代勁戰155可以買？ 關於YAMAHA Cygnus XR 155五大必知重點
七代勁戰首度推出Cygnus XR 155，這款車能成為台灣山葉大殺器？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
2025 年 12 月新車預告：JEEP重返台灣、Toyota Crown Sport確定登場、台北車展前哨戰火熱開打！
來到12月，雖冬季已至但2025年的車壇正要迎接最後的高潮。本月的重頭戲先由傳奇越野品牌JEEP宣告正式重返台灣市場打頭陣，而重機市場部分Suzuki也將發表全新復古街車重機GSX-8T&GSX-8TT。當然，年底最重要的活動莫過於「2026 台北新車暨新能源車大展」，在開展前諸多車廠已經摩拳擦掌，而Toyota與Honda兩大日系龍頭更是精銳盡出，包括Crown Sport、Prelude及ZR-V等重量級新車將讓年底的台灣車市未演先轟動！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 天前 ・ 12
川普迷上日本小車！大讚「可愛」下令准許在美製造銷售
彭博資訊報導，美國總統川普顯然對他最近訪問日本時看到的輕型小車（Kei car）十分著迷，現在他希望這類車能在美國製造、...聯合新聞網 ・ 23 小時前 ・ 2
V8油電、650ps、鋁合金車架，Toyota Gazoo Racing發表GR GT
Toyota Gazoo Racing如期帶來品牌跑車GR GT，以駕駛者至上理念開發的GR GT，搭載一具4.0升V8渦輪引擎+電動馬達系統，能提供650ps強悍動力，鋁合金車架和低重心配置，更進一步打造出人車合一操駕感受。Toyota Gazoo Racing如期帶來品牌跑車GR GT原型車，以駕者致上為理念、專為街道而生的賽車GR GT，搭載一具4.0升V8渦輪引擎+電動馬達，進而帶來650ps/86.7kgm最大動力輸出，在此性能推動下GR GT有著320km/h極速表現。 為能徹底發揮GR GT性能實力，車身方面採用鋁合金車架搭配引擎蓋、車頂等部位碳纖維，因此在4,820mm×2,000mm×1,195mm車身尺碼下，車重也控制在1,750公斤，同時盡可能的低重心配置和空氣力學設計，都為讓GR GT無論賽道或是高速都有著絕佳表現。 GR GT即便追求性能，但在座艙方面數位儀表、中控螢幕、皮質跑車座椅也兼顧道路日常實用舒適性。此次展出GR GT為原型車，在此之後會不斷測試改善，預計2027年會正式發表。 四出排氣管充分顯示出GR GT的性能。GR GT車身尺碼為4,820mm×Carture 車勢文化 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
獨家／重金改造「追風」被撞爛 車主傻眼：保險估理賠2.5萬
獨家／重金改造「追風」被撞爛 車主傻眼：保險估理賠2.5萬EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
好險閃得快！淡水水泥車失控釀禍 她差一步見閻王
新北市淡水區今（5日）早上發生一起車禍，一名混凝土預拌車駕駛未注意前車情況，當場撞上一輛自小客車，好險一旁在人行道的民眾閃得夠快，這起事故才沒有造成死亡事件。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
機車綠燈起步突「翹孤輪」 騎士連人帶車衝出
彰化縣 / 綜合報導 1輛雙載機車停在彰化一處路口，綠燈剛要起步時整輛機車卻翹孤輪暴衝出去，後座乘客嚇到尖叫跳車，而騎士則被機車帶著衝了出去，雖然他緊握油門想穩定車頭，最後機車還是失去平衡倒在路中間，旁邊其他騎士趕快閃躲，幸好2人都沒有受傷。重機業者推測，當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大，才瞬間彈射出去，警方也說，道路翹孤輪行為將可以開罰最高2萬4千元罰鍰。路口剛綠燈，左邊1輛雙載機車急催油門起步，整輛車翹孤輪暴衝出去，後座乘客沒坐穩直接從後座滑了下來嚇到尖叫趕快跳車，前方騎士被機車拖著衝出去，他疑似想控制車頭還是失敗了，最後失去平衡，整輛車倒在道路中間。這是發生在昨(3)日一早7點多彰化埤頭鄉彰水路路口，換個角度再看1次，左邊的機車暴衝時，車頭被拉到幾乎和道路垂直，後座乘客要跌落時，趕快用雙腳踩地，但前方騎士被機車帶著往前跑，左邊1輛機車看到趕快往左邊閃避，而後面的汽機車也嚇到不敢往前，幸好兩人都沒有大礙。重機業者說：「感覺離合器和補油門力量大小沒有掌握好。」重機業者推測當時騎士可能離合器放得太快，油門力道補太大才瞬間彈射出去。民眾說：「感覺是想耍帥，想要女生抱他。」、「我會很生氣，才剛起步，撞上的話很危險。」民眾認為，可能是騎士想耍帥失敗，認為在道路騎車還是要以安全為先，警方說：「這件事故沒有接獲報案，但警方提醒，道路翹孤輪行為，可以開罰最高2萬4千元，吊扣牌照6個月，民眾不要以身試法。」 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普大幅放寬車輛油耗標準 車價估降千元
川普總統3日宣布，計畫撤銷拜登時代推出的燃油效率標準，認為有關標準推高了新車成本，實際等於「電動汽車強制令」。各家汽車製...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發起對話
Civic Type-R FL5氣壓姿態改造 「動」、「靜」皆宜！
對於喜愛JDM日系性能車的車迷朋友來說，Honda Civic Type-R FL5是相當耀眼的存在，他除了能對抗歐系鋼砲大軍外，身負Civic Type-R的血統，也是一部非常具有駕駛樂趣的車款，同時只要適度改裝，也能成為展現姿態風格的好車，就像這部換上氣壓避震器的作品一樣，要動要靜都可以！車訊網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】JDM粉尖叫！NSX初代重生版超限量、身價驚人
初代Honda NSX在跑車迷心中一直是傳奇級存在，而現在這款90年代的日本神車，將以超稀有改裝版姿態復活！義大利設計名門賓尼法利納握刀，搭配JAS Motorsport多年賽車技術，把第一代NSX的底盤重新包上全碳纖維外衣，打造全新重生版「Tensei」，光聽名字就很有武俠味。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
國一豐原路段＂4車連環撞＂ 33歲男駕駛＂傷重不治＂
中部中心／綜合報導國道一號南下，豐原路段，4日凌晨1點多，發生嚴重追撞事故，一台聯結車撞上砂石車後又撞上轎車，後方租賃廂型車閃避不及也追撞上去，租賃車上33歲男駕駛，傷重不治。而同一時間，在對向北上協助處理掉落物的拖吊車，也遭後方來車撞擊，國道一凌晨兩起事故，加起來一共釀1死10傷。現場一片狼藉，聯結車，卡在分隔島上，它底下，還壓著一台白色轎車，車頂被削平，情況相當危急，車上還有兩大一小，搜救人員緊急請來專業機具，將大車撐高。所幸車上3人意識都清楚，趕緊送醫治療，但一旁的黑色租賃廂型車，狀況也非常不樂觀。國一4車連環撞! 轎車＂頂部被削平＂幸車上3人意識清楚（圖／民視新聞）車體凹陷，嚴重變形，安全氣囊，全都爆裂，驚悚車禍就發生在，4日凌晨1點多，國道一號南下豐原路段，42歲的林姓駕駛，開著重達40噸的聯結車，行駛在外側車道，突然追撞前方砂石車，又撞向內側車道的轎車，後方租賃車閃避不及，也追撞上來，而車上的33歲駕駛，被消防人員救出時，頸部斷裂，送醫後宣告不治。租賃廂型車＂閃避不及＂追撞 駕駛＂頸部斷裂＂送醫不治（圖／民視新聞）這起嚴重4車追撞事故，造成8傷1死，但事發後，一台拖吊車，到對向協助撿拾掉落物時，也遭後方來車追撞，後方轎車駕駛及乘客共2人受傷送醫。國一凌晨，兩起追撞車禍，南下4台、北上2台，一共造成10傷1死，作為源頭的聯結車駕駛，經檢測沒有酒駕，但事故中，遭撞的砂石車，沒有停留在現場，卻直接駕車離開，警方已通知駕駛到案說明，依法開罰。《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：國一豐原路段「4車連環撞」 33歲男駕駛「頸部斷裂」不治 更多民視新聞報導公車駕駛尿急停紅線！員警恍神撞上「車頭全毀」畫面曝光6機車等紅燈遭汽車撞上 28歲女卡車底眾人救援驚悚車禍！ 台中女騎士魂斷大車底 彰化追撞釀二次事故民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
原是中國限定 、現在是從中國出發，福斯VW計畫將中國市場限定車款銷往其他海外市場
為了中國這個福斯（Volkswagen）品牌最大的海外市場，福斯開發多款中國市場限定的專屬車款，現在福斯汽車已調整出口策略，將開始把中國市場專屬的車款銷到其他海外市場，短期內將有兩款在中國境內製造的四門房車，即將進駐福斯在中東市場的新車展示中心。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
驚險！貨車洩不明液體 4機車同路口打滑自摔
高雄市 / 綜合報導 昨(4)日下午高雄市三民區一連發生了4起機車騎士自摔的事故騎士都是在覺民路與禮民路口時突然打滑摔出去才發現是馬路上有一灘液體。警方追查，疑似是一輛貨車，經過時洩漏出不明液體但是沒有下車清理現場才導致機車騎士接連摔車受傷。穿著綠外套騎士騎到一半，摔車滾出去站起來懵了忙著去撿車，緊接著穿黑外套的騎士，同地點也摔了滾了一圈，一個挨著一個，一連四位機車騎士都打滑摔車。附近民眾說：「我當時是學得，沒有想到是摔車，以為是他們在試車，轉彎道都會一些...(飆很快)，對，常常有。」事發在4日下午3點多，高雄三民區覺民路與禮民路的巷口，一自小貨車經過時，因為裝載貨物滲漏不明液體到馬路上，但駕駛並沒有清理現場就離去，導致四名機車騎士路過時打滑自摔，手腳擦挫傷幸好送醫治療後沒有大礙。附近民眾說：「自認倒楣，不知怎麼處理，因為本身會受傷，求助無門，如果能找到，漏油車駕駛要負責。」避免再有人受傷，環保局清潔人員，後來到場清除路面污漬，警方調閱沿線監視器，也掌握漏出不明液體的貨車。高雄市警三民二分局民族路派出所副所長黃嘉宏說：「將通知肇事嫌疑人到案說明，依肇事逃逸罪偵辦。」警方表示肇事駕駛違反道路交通管理處罰條例，最高可處新台幣2萬7000元以下罰鍰，吊銷駕照並責令改正，也呼籲車輛載貨應檢查封存狀況，避免貨物掉落或液體滲漏，危害其他用路人安全。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
Kia打造EV5 Weekender越野風概念車，廣州車展首發可望推出量產版本
Kia在日前登場的2025廣州車展上，發表一款名為「EV5 Weekender」的獨特概念車，以戶外探險為主題強化越野風格，同時這也是繼EV9、PV5、Tasman之後所推出的第4款Weekender (WKNDR) 越野作品，未來可望像現代旗下XRT系列車型，以量產車身份進入市場銷售，但相較於概念車，設計上可能會比較務實。地球黃金線 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
HONDA捐X-ADV助中山工商培育智慧車輛人才
記者吳門鍵／高雄報導 HONDA在台灣大型重機市場長期高居銷售冠軍，隆陽汽車（HON…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛玩車／2025依舊亮眼 Kia已賣近萬輛
愛玩車／2025依舊亮眼 Kia已賣近萬輛EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
保時捷推911 GT3新款Manthey套件，戰力全面提升紐北紀錄再突破
保時捷去年正式發表Typ 992.2世代的新款911 GT3，在導入全新4.0升水平對臥自然進氣引擎同時，亦針對引擎本體重新設計，雖維持上代版本相同的510匹水準，但扭力表現跟高轉區間動力都更為豐沛。再者，在原廠挹注的輕量化技術，還有變速箱調整，全新911 GT3在加速表現更上層樓，成功奪下紐北賽道之最速量產手排車頭銜。如今，原廠再宣布推出全新的Manthey套件，強化911 GT3各項性能，涵蓋空氣力學、下壓力數字與煞車性能，甚至是賽道操駕。地球黃金線 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
影/國1豐原段凌晨4車追撞1死9傷 33歲男載客送機斷頸亡
國道1號南下171公里處、台中豐原路段，今（4）日凌晨1時許發生嚴重連環車禍，傷亡慘重，一名33歲彭姓駕駛頸部斷裂，送醫搶救，仍回身乏術，另外9人送醫，事故現場車體零件、貨物散落，一度占用全線車道，後方車潮綿延數公里，場面怵目驚心。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
花蓮市區遊覽車.機車碰撞 騎士失去生命跡象
花蓮縣 / 綜合報導 今(5)日早上7點多，花蓮市區新興路與尚志路口發生一起車禍意外。一輛遊覽車與同向的機車發生碰撞，機車騎士當場失去生命跡象，目前警方已經封鎖現場，也正在調閱監視器釐清事故責任，詳細的肇事原因還有待進一步調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
Audi quattro Cup World Final 台灣代表隊伍榮獲車主盃總決賽亞軍
受車主熱烈響應的2025 Audi quattro Cup 車主盃世界總決賽再度登場，今年共有19 個國家代表隊伍參與，自11月22至24日於阿曼首都馬斯開特 (Muscat) 舉行，於融合海濱強風且具挑戰地形的Al Mouj Golf 高爾夫球場展開激烈競爭。日前傳來捷報，在全球菁英高手切磋角逐下，台灣代表隊展露高水準實力，憑藉絕佳球技與默契，一舉奪得亞軍殊榮，締造台灣參賽歷史佳績。2GameSome ・ 18 小時前 ・ 發起對話