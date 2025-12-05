生死瞬間！疑煞不住水泥車先撞轎車 再衝人行道

新北市 / 綜合報導

今（5）日上午10點多，新北市淡水區中正東路二段，一輛預拌混凝土車疑似因為剎車不及，先在路中追撞一輛轎車，再衝上人行道撞電桿。當時一名路人即時閃過，相當驚險。預拌混凝土駕駛一度受困車內，挨撞轎車上的駕駛和乘客，也只有輕傷，送醫都沒有大礙。事發地點鄰近許多工程及建案，常常會有大型車出入，民眾行經一定要多多留意。

號誌轉變黑色轎車趕緊減速，但後方的混凝土預拌車，疑似沒有察覺直接撞了上去，力道之大車體零件瞬間在空中飛散，預拌車駕駛為了閃避向右偏移，差點撞上人行道上的黑衣女子，所幸女子緊急跳開才沒受到波及，斷掉電線桿空景，一旁的電線桿及路牌硬生被撞斷，人行道的磚頭也被撞得七零八落，撞及瞬間嚇壞了附近民眾。

廣告 廣告

附近民眾說：「車頭是壞得很厲害啦，我有看到他(駕駛被)提到那個(擔)架上。」、「撞擊聲很大聲，然後去看就已經很嚴重了，那個十字路口很常有車禍。」擋風玻璃整片碎裂脫落，車頭嚴重變形。

事發在今（5）日上午10點多，53歲的邱姓駕駛行經，新北市淡水區中正東路與八勢路口，煞車不及發生碰撞，邱姓駕駛一度受困車內腳踝撕裂傷，至於轎車上的駕駛及乘客輕傷沒有大礙，淡水分局交通組巡官盧旻誼說：「混凝土預拌車疑似因未注意車前狀況，與自小客車發生碰撞，造成雙方駕駛及乘客受傷，經檢測雙方酒測值皆為0。」

記者羅立安說：「由於附近有許多的大型工程正在進行當中，所以看到有這種大車常常會行經在中正東路二段上。」距離事發地點最近的，有淡海道路的相關工程，還有2019年就開工的淡江大橋，及淡海新市鎮等等不少新建案，大型車來來去去不僅開車的，還是其他用路人都應提高警覺，所幸這起事故沒有造成嚴重傷亡。

原始連結







更多華視新聞報導

義大世界外驚悚車禍 騎士疑超車遭水泥車追撞

台65水泥車翻覆撞破隔音牆 碎片.燈桿往下狂砸

水泥車過彎失控翻覆「倒頭栽」 駕駛一度受困

