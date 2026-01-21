生死瞬間！計程車竄火運將腿軟 警拉他一把逃離火海

計程車在路邊怠速時，竟突然起火燃燒。（圖／東森新聞）





彰化市昨（20日）晚間，發生一起離奇火燒車事件，一輛計程車在路邊怠速時，竟突然起火燃燒，火勢迅速蔓延。原本在車內休息的司機趕緊開門逃命，但卻因腿軟癱坐在車旁，幸好彰化警局員警巡邏經過，火速上前將司機拉離火場。

員警開車巡邏時，看到對向車道有輛車起火，立刻開啟警鳴器，在前方路口迴轉，趕往救援。

員警：「我還以為是在燒什麼東西，一看是車啊。」

車輛燒到焦黑，幾乎只剩下骨架。（圖／東森新聞）

才剛停好車，就看到一輛計程車竄出熊熊大火，行車紀錄器也拍下，計程車後方爬出一名男子。只見運將腿軟趴在地上，想遠離起火燃燒的車輛，卻因腳軟無法行走，員警見狀趕緊上前，把人拖離火場，隨後另一名員警也上前幫忙，順利將運將救起。

事發在20日晚間，彰化市彰興路一段與金馬東路旁的草地上，發生這起離奇火燒車意外。當時兩名巡邏員警見狀，立刻上前查看，並順利救出計程車司機。

根據運將表示，他在開車途中突然感到身體不適，於是將車停在路旁草地，怠速在車內休息，沒想到休息到一半，突然聞到燒焦味，才發現整輛車已經起火。

員警將司機拖離火場。（圖／東森新聞）

大竹派出所所長黃信勳：「駕駛經送醫後並無大礙，並呼籲駕駛人應定期檢查車況，以確保行車安全。」

警方研判，應該是計程車停在草地上時間過長，車輛怠速導致溫度過高，引燃雜草火勢，進而發生火燒車。幸好司機未受傷，火勢也在30分鐘內撲滅。

