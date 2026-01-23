生死一瞬間！三立採訪車暴衝撞爛彰銀 保全「差1秒」險遭吞噬釀10傷

三立採訪車撞銀行，保全差一秒被撞。翻攝畫面

根據最新曝光的監視器畫面顯示，事發當下一名銀行保全正站在大廳門口旁的填單台作業。下午3點10分12秒，採訪車無預警從門口右側高速衝入，整片落地窗瞬間粉碎。

畫面中保全與衝入的車輛僅有不到1公尺的距離，若採訪車路徑再稍偏左，後果恐不堪設想。該名保全在驚險瞬間被巨大聲響與震動嚇得本能後退，隨後驚魂未定地舉手示警。

肇事的67歲林姓駕駛事後向警方表示，當時他正準備左轉，並無闖紅燈之意，但轉彎時「轉速突然升高」才導致車輛暴衝。目前警方已針對駕駛進行酒測，並將針對車輛性能與監視器畫面進行鑑定，以釐清確切肇因。

