生死一瞬間！吉普車暴衝撞擊變電箱飛起 女騎士「神之違停」躲死劫

記者林意筑／台中報導

江姓男子駕駛吉普車自撞變電箱。（圖／翻攝畫面）

台中市南區驚傳恐怖暴衝事故！昨（26）日上午11時許，68歲江姓男子駕駛吉普車行經文心南路時，因不明原因突然失控暴衝，高速猛力撞上人行道的變電箱、電線桿，撞擊力道猛烈，車輛幾乎飛起，車頭嚴重毀損、面目全非。另外當時有名女騎士違規停在停止線外，卻因這「違規」位置幸運躲過死劫。

車輛自撞後騰空飛起摔落，女騎士幸運躲過死劫。（圖／翻攝畫面）

昨日上午11時20分許，江男駕駛吉普車沿著文心南路中快車道往大里方向行駛，疑似因身體不適，突然失控高速衝上人行道，猛力撞上變電箱與電線桿，車輛騰空飛起後摔落，所幸駕駛僅多處擦挫傷。

廣告 廣告

女騎士因這「違規」位置幸運躲過死劫。（圖／翻攝畫面）

透過現場監視器畫面可見，事故發生前20秒，有名女騎士違規停在車道停止線外，吉普車暴衝駛來撞上路邊警用監視器系統設備後，車輛飛起往右側倒下，恰巧閃過、未波及女騎士。後續警消人員獲報趕抵，發現江男身上多處擦挫傷，將其送至大里仁愛醫院治療後已無大礙，經查江男無飲酒。本案肇事原因尚待事故分析鑑定。

更多三立新聞網報導

台中會館藏「色情天堂」！男警假扮同志潛入 查扣大批保險套、情趣用品

台中惡房仲吸金23億元！連家人都不放過「親姊被剝2層皮」成人肉提款機

產後憂鬱女失蹤10年⋯竟成白骨陳屍山區！資深警靠「一件外套」破懸案

養生館藏「全糖服務」！女按摩師裸體上工遭逮 老闆娘裝傻下場慘了

