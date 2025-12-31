生死一瞬間！國道3車連環撞 休旅車失控擠車上邊坡全紀錄曝光

國道1號岡山段3車連環撞，行車紀錄器直擊驚魂10秒。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號南向346.7公里岡山路段，30日上午10時左右發生一起驚險的3車連環追撞事故，所幸未釀成人員傷亡，但整個撞擊過程被前方車輛的行車紀錄器完整拍下，畫面曝光後在社群平台Threads上引發熱議，不少網友直呼「真的只差一秒就是大事」。

根據國道警方初步調查，52歲鍾姓男子當時駕駛銀色休旅車行駛在內線超車道，疑似因分心駕駛，未保持安全距離，在幾乎沒有煞車的情況下，直接追撞前方由30歲蘇姓男子所駕駛的白色轎車，撞擊後銀色休旅車失控向右偏擺，進一步波及中線車道，由37歲蔡姓女子駕駛的白色休旅車首當其衝，被強力擦撞後一路被「擠」向道路邊坡，畫面相當驚險。

拍下事故的網友表示，當時正載著孩子行駛在超車道，突然聽到聲巨大撞擊聲，還以為車輛爆胎，沒想到竟是後方發生追撞事故，讓他心有餘悸地將影片上傳並寫下「真的是生死一瞬間，老天爺有保庇」。

警方指出，這起事故肇因為鍾男未依規定保持安全距離，導致追撞釀禍，共造成3輛車受損，幸好事故發生後，3名駕駛皆未受傷且車輛仍可行駛，當事人已在現場做好警示措施，隨後自行將車輛移至路肩，並通知拖吊車處理，因此並未造成後續塞車。

國道警方也藉此事件提醒用路人，高速行駛時務必保持專注，切勿分心駕駛；若不幸發生事故，在確認無人受傷、車輛仍可行駛的情況下，應先設置警示拍照存證，同時隨時注意來車動態，盡速將車輛移置安全處所等待警方處理，以降低二次事故風險，避免造成更嚴重的傷亡。

