生死一瞬間！ 新竹南寮釣客落海 鄰船火速救援

最近東北季風增強，在海邊活動一定要注意安全。有釣客到南寮漁港出海釣魚，沒想到海上風浪太大，居然打翻漁船，釣客當場落水。附近漁船看到後，立刻加速靠近把人救上岸。釣客一開始不斷吐水、意識不清，還好送醫後已經恢復意識。

一波波大浪打翻釣客漁船，在水裡載浮載沉，附近漁船看到了，趕快加足馬力來救人。拋出救生圈，不過釣客卻沒力氣游到那裡，漁船只能稍微靠近，終於用繩子把釣客拉上船。南寮救援船長羅耿升：「第一個先丟救生圈給他，然後他抓不到，然後再把船靠近他，然後用撈網讓他拉過來，(你說這是當初救人的時候)脫臼了、 手指脫臼了，(魚網是不是)沒有沒有拉他上來，拉的時候受傷。」

附近漁船加速靠近把釣客拉上船（圖／民視新聞）

好不容易撿回一命，釣客全身無力，趴在岸上不斷喘氣，海巡把他放上擔架，趕快送醫。南寮分隊小隊長陳俊宏：「那現場救護人員到場後呢，該患者意識不清，那有低體溫的情形，那我們後續交由救護人員送達醫院，那到院後呢，患者也有恢復他的意識，那也可以正常的對談。」

釣客被救上岸後全身無力、不斷喘氣（圖／民視新聞）



南寮救援船長羅耿升：「看到他從南邊開上來，看到他開到浪區後就翻覆了，(那是什麼狀況會導致這樣翻覆)側浪影響。」還好釣客送醫後，終於恢復意識，也讓這場海上驚魂記，平安落幕。

