生死一瞬間！毒駕自撞翻車 1女2童及時逃命驚險畫面曝光

【記者凃建豐／高雄報導】高雄市苓雅區福安路13日19時48分一輛自小客車突然失控逆向，一名女子帶2小孩及時發現，趕緊逃開，小客車隨即擦撞路邊小貨車後翻覆，還波及多輛機車，畫面驚險萬分。警方到場處理，駕駛曾男雖僅輕傷，但神情恍惚，經毒品唾液試劑測試結果為鴉片類、安非他命類、依託迷酯類、卡西酮類等呈現陽性反應，警方當場將曾男逮捕偵辦。

高雄苓雅警分局13日晚間接獲通報車禍，立即派員到場。經瞭解曾姓男子（57歲）駕駛自小客車於福安路西向東行駛不明原因逆向擦撞路邊停放之1部自小貨車後翻覆，波及4部普重機車。

路口監視器畫面顯示，一名女子牽著兩名孩童走在路上，一名孩童疑似聽見異響回頭查看，發現一輛轎車逆向高速衝來，3人趕緊狂奔逃命。失控轎車隨即撞上路邊停放的小貨車，接著再往前衝撞黑輪攤後翻覆，現場一片狼藉，3人驚恐萬分，但所幸無礙。

曾男自行從翻覆車輛中爬出，僅有輕微擦傷，但警方發現他神情恍惚，隨後在曾男車上查獲海洛因3包（總毛重1.22公克）及依託迷酯電子菸1支；曾男毒品唾液試劑測試結果為鴉片類、安非他命類、依託迷酯類、卡西酮類等呈現陽性反應，於是當場將曾男逮捕偵辦。

曾男依違反毒品罪嫌，逮捕後移送地檢署偵辦。毒駕行為依違反道路交通管理處罰條例第35條製單舉發；另經查曾男所駕駛自小客車牌為逾檢註銷車牌，依道交條例第12條扣牌及查扣車輛。

苓雅分局呼籲，毒品危害重大，害人害己，警方將持續加強毒品查緝，以淨社會治安。

路人驚慌逃命。翻攝畫面

曾男毒駕失控自撞翻車。翻攝畫面

