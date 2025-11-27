生死一瞬間 為香港大火祈禱

香港宏福苑受大火重創，慈濟志工奔赴現場與醫院關懷受災居民，當晚災區封鎖無法深入。隔天一早團隊緊急會議後，再度前往現場，傾聽受災居民的心聲，了解需求，為失聯者祈福。

老奶奶被困在濃煙中，由身旁的印尼籍朋友拍下，影片輾轉傳到慈濟志工手中後，要聯絡卻一度失聯。 慈濟志工相當擔心，在災難發生當晚隨即動員，前往火災現場與醫院關心，隔天一早再度前往關懷。

香港慈濟志工 馮若慧：「剛才我碰到一個鄰居， 她的先生和女兒找不到，還在等消息，所以剛才師姊她們都去慰問。」

香港慈濟志工 鄭寶珠：「 一個是從英國回來的，真的找不到她的親人，不知道他們去了哪裡，很擔心他們是不是在裡面，我讓她們去各個社區找找看，安慰她們不要心急。」

香港慈濟志工 黃錦繡：「(一位受災戶說)他這個鄰居，一直來敲他的門，叫他趕快出來，所以他們才能夠在第一時間，3點多的時候，就能夠很安全的離開， 他也講到說真的人生很無常，不過他還是很慶幸自己，全家都平安，然後我們跟他留了聯絡的電話。」

慈濟志工也透過電話積極聯絡相關窗口，規劃後續支援。需要找人、找住處等等問題，民政事務處則準備了一處讓受災戶方便登記。

香港慈濟志工 林惠鴻：「那裡有很多自發性的居民，慈善團體拿了很多很多的物資，包括衣服棉被食物水 很多很多，那希望可以提供給那些居民，他們有需要的話都可以去那領取。」

突如其來的災難，讓無數家庭天人永隔，也讓整個社區籠罩在悲傷與不安中。慈濟志工陪伴、傾聽，希望先安住受災居民的心。

