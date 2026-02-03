生死一瞬間！6歲童玩冰墜河...父拚死救娃險滅頂 路人合力救回

中國天津一家三口掉入河中，路人合力救援。圖／翻攝自微博

中國天津近日發生一起驚險意外，一對父母帶著年幼孩子在結冰河面上遊玩時，冰層突然破裂，孩子噗通一聲跌入河中，情急之下父親與母親先後跳入冰冷河水救人，父親奮力將孩子與妻子托出水面，卻因低溫導致體力迅速耗盡，三人一度在生死邊緣掙扎。所幸現場有熱心民眾即時伸出援手，成功將一家人救上岸，才避免憾事發生。

根據中國《今晚報》報導，事件發生於1日下午4時許，天津市武清區黃莊鎮永定河面結冰，一名父親帶著妻子與年幼孩子在河面上遊玩，不料冰層不夠厚，孩子不慎踩破墜入河中，父母見狀趕緊跳河救孩子。

廣告 廣告

一名目擊者周女描述，先是爸爸跳河救孩子，接著媽媽也跳，父親費盡力氣想把妻子與孩子拖出水面，不料三個人瞬間滅頂，所幸有2名男子聽見求救聲後，脫掉外套，小心翼翼地站在破碎的冰面邊緣，將孩子抱出水面，周邊民眾也折斷樹枝遞到父母面前，一同把2人拉上岸。

報導指出，落水3人被救上岸後，身體並無大礙，只是受了點驚嚇，孩子父親第一時間也向所有施救者表示感謝。

中國天津一家三口掉入河中，路人合力救援。圖／翻攝自微博

一名熱心的救援者張男接受媒體採訪時坦言，看見孩子年僅6、7歲，無法坐視不管，因此將手上的1歲多女兒交給身旁的民眾幫忙照顧，脫掉衣服後趕緊上前救援。

「不能慢啊，沉下去就太晚了」，張男說，救完孩子後，也趕緊用樹枝把2名大人也救上岸，前前後後只花了一分多鐘。回想起當時仍讓他心悸猶存，強調自己並不算見義勇為，只是舉手之勞，「我只是擔心孩子凍壞了，沒事就最好了」。

另一名救援者也在抖音上還原事發經過，並表示自己也收到不少網友留言關心，稱貿然救援太危險了。他則回應，自己見到三人有難，不救會過意不去，加上孩子與自己的小孩年紀差不多，「我的孩子問如果我掉下去淹死害怕嗎，我說害怕，但是爸爸不會後悔，我相信我的孩子長大了就會明白我的所作所為，還希望落水兒童平安無事。」



回到原文

更多鏡報報導

伊朗26歲男示威遭捕傳判死！川普一度喊動武...外媒揭「交高額保釋金」後放人

部落客PO「挑戰摸日本空姐」12秒片！遭炎上爽喊「賺到流量」...黑歷史全被挖

南門市場大火後更心寒！10老攤商遭市府淘汰...「雞捲姨」斷炊還得養孫喊救命

大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩