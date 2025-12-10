即時中心／廖予瑄報導

嚇壞！桃園市觀音區一家水泥預拌廠昨（9）日上午發生驚悚意外，廠內一個水泥桶槽無預警崩塌，瞬間塵土飛揚，一旁正在作業的工人們也紛紛倉皇逃出，幸好沒有造成現場人員受傷或受困。事件發生後，桃園警方與消防局都表示未接獲通報；而該廠商則是拒絕受訪；但是附近鄰居指出，疑似是支架生鏽，造成桶槽崩塌。目前業者已通報勞檢處調查處理，勞檢處今（10）日下午派員到場查看，以了解事發原因。

據了解，昨日上午近9時許，觀音區一家水泥預拌廠的水泥車正要開進廠區載貨時，左前方的水泥桶槽竟轟然倒塌，支架及桶槽接連砸落地面，瞬間揚起漫天塵土；巨大的聲響嚇壞一旁正在作業的工人們，並且隨即倉皇逃出。幸好桶槽及支架並未壓傷現場人員，也沒有導致人員受困。

廣告 廣告

對於本次事件，桃園警方與消防局都表示，由於沒有接獲通報，因此並未到場處理，交由業者自行處理。





快新聞／生死一瞬！桃園水泥廠桶槽無預警崩塌 工人倉皇逃生驚險畫面曝

水泥桶槽崩落。（圖／民視新聞）





至於該廠商則表示，因為原本的水泥桶槽老舊，已派人前往查看，沒想到還來不及進行施工作業，設施就轟然倒塌，並且拒絕受訪，對於事情發生經過不願多談；但是附近鄰居卻指出，雖然自己並未目睹，但聽說崩塌原因疑似是支架生鏽所致。目前業者已通報勞檢處調查處理，勞檢處今日下午派員到場查看，以了解事發原因。

原文出處：快新聞／生死一瞬！桃園水泥廠桶槽崩塌 工人驚險逃生影像曝

更多民視新聞報導

中國批台封鎖小紅書「反民主」 徐國勇怒嗆：全世界最荒謬

南韓酷澎執行長下台！3370萬筆個資外洩 美國總部緊急出手了

南韓入境卡竟標中國台灣 鍾佳濱：應很快就會做出「必要修正」

