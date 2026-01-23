生死一線！「攀岩傳奇」霍諾德曝攻頂101路線最大難關 若遇意外「超理性反應」曝光

傳奇攀岩家艾利克斯霍諾德（Alex Honnold）在挑戰徒手獨攀台北101前夕，大方分享心理狀態與身體準備。圖為他徒手攀登酋長岩的照片。翻攝National Geographic

面對508公尺高的玻璃與鋼鐵巨塔，全球極限運動迷正屏息以待。Netflix直播盛事《赤手獨攀台北101：直播》挑戰即將登場，傳奇攀岩家艾利克斯霍諾德（Alex Honnold）在挑戰前夕大方分享心理狀態與身體準備，揭開這位被醫學界視為「無恐懼男人」的傳奇人物，在生死邊緣如何維持絕對冷靜。

霍諾德透露，在挑戰前一天選擇以平常心度過，挑戰的前一天對他來說只是普通的「休息日」，維持輕微有氧運動與健康飲食，並早早入睡。他坦言：「目標就是讓這天感覺像『正常的一天』，不要把它變成什麼瘋狂的大事，這樣醒來時就能以平常心去執行。」

恐懼只是飢餓訊號 霍諾德：沒空理情緒，要專注操作安全

外界常好奇霍諾德異於常人的杏仁核反應，對恐懼的感覺究竟是什麼？他其實認為自己的杏仁核反應不是天生異常，而是30年來的練習結果。他將恐懼妙喻為「飢餓感」，「肚子餓只是身體的訊號，不代表要立刻驚慌失措地找三明治吃；恐懼也只是一個訊號。我已經習慣理性地與這種感覺共處，專注於操作是否安全，而不是被情緒淹沒。」

為了應對突發狀況，霍諾德甚至會在腦海中預演「如果墜落會發生什麼事」。他形容這是一種「白日夢（daydreaming）」，在安全的環境先面對最可怕的畫面，當下就不會被嚇到。有趣的是，對於台北101這類金屬建築，他反而希望保持一點「濕度」，「爬岩石時希望乾燥，但爬台北101這種金屬與玻璃建築，皮膚需要一點黏性才能抓得住，太乾反而會滑。」

霍諾德攀岩有時候要花上好幾天，他就會掛在岩壁上過夜。翻攝IG＠alexhonnold

15度外傾斜「竹節方盒」是死穴 每8層樓一次高強度發力

霍諾德也分析明天的攻頂路徑，特別點出大樓中段的「竹節方盒」是體能最大變數。這64層樓由8個向外傾斜的節段組成，每一節都帶有約10到15度的斜陡，對肌肉耐力是極大考驗。他分析：「這感覺就像是一段一段的『繩距』（pitch），我必須進行將近30公尺的高強度發力，然後抵達陽台，休息，再進行下一段。這些方盒絕對是體能要求最高的部分。」

相較於天然岩壁，摩天大樓的重複性極高。霍諾德分享兩者的差異：「心態上基本上是一樣的，就是專注不要掉下去。但建築物的動作模式不斷重複，你不太會忘記關鍵立足點，可是肌肉會非常疲倦，因為你一直在做同樣的事情。」

霍諾德攀岩有時候還會倒吊在岩壁上休息。翻攝IG＠alexhonnold

遇意外先深呼吸 霍諾德：如果你發現發生意外，代表你還沒死

被問到如果在半空中發生意料之外的事，內心會有什麼對話？霍諾德展現極致的理性邏輯，他說：「我的自我對話就是深呼吸讓身體冷靜。在獨攀中，如果你察覺到事情發生了，代表它已經發生過，而你還活著、沒有掉下去。技術上來說，這代表你已經安全了。」

他強調，在500公尺高空最重要的是找回節奏，「我會讓自己重新冷靜，然後回到正在做的事情上，這顯然是說起來容易做起來難。但好在沒有時間壓力，我可以花任何需要的時間掛在一個地方，直到恢復鎮定。」



